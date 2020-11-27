Samsung Galaxy A32 5G с необычным дизайном камер показали с разных сторон

27.11.2020, 11:13, Разное

Компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Galaxy A32 5G. Один из самых доступных устройств с поддержкой сетей пятого поколения получил необычный дизайн блока основной камеры.

Согласно заявлениям руководства Samsung, уже в ближайшие месяцы будет официально предоставлен новый смартфон с поддержкой 5G. Но уже сейчас Galaxy A32 5G показали на качественных фото. При этом, кроме основных деталей устройства, на снимках виден блок основной камеры с нестандартным дизайном.

Судя по изображениям, смартфон может продаваться вместе с чехлом, у которого усилены углы. В предыдущих рендерах, попавших в Сеть, был продемонстрирован Infinity-U-дисплей Galaxy A32 5G с вырезом для фронтальной камеры в форме капли. Ее параметры пока не известны, как и характеристики самого экрана. В основной камере установлены три объектива и пара вспышек, вынесенных в отдельный ряд параллельно с рядом фото-видно-датчиков. Исходя из информации инсайдеров, главный из них получит разрешение в 48 мегапикселей. Его дополнят широкоугольный сенсор и датчик глубины изображения.

Сканер отпечатков пальцев производитель вынес на боковую грань. Снизу находятся 3,5-миллиметровый разъем для наушников и порт USB-C. Продуктивность и мощность Samsung Galaxy A32 5G обеспечивает процессор на одном кристалле от Qualcomm, характеристики которого пока производитель не предоставил. Известно, что вместительность чипа оперативной памяти составит 4 гигабайта. Какова будет ёмкость флэш-накопителя и объем аккумулятора, также пока держится в секрете. Представители Samsung сообщают, что новинка станет одним из наиболее доступных устройств с поддержкой мобильной сети 5 генерации. Стоимость аппарата составит около 250 долларов США.