На комете Чурюмова-Герасименко найден необходимый для возникновения жизни элемент

27.11.2020, 11:12, Разное

Ученые обнаружили на комете Чурюмова-Герасименко еще один элемент, необходимый для зарождения жизни. Речь идет о твердом фосфоре, он является шестым важным элементом, позволяющим возникнуть органической жизни, что в свою очередь является еще одним аргументом в пользу гипотезы о панспермии (занесении жизни на Землю).

Исследование кометы при помощи аппарата Rosetta завершилось четыре года назад. Однако собранный объем материалов оказался настолько огромным, что его до сих пор обрабатывают. В частности образцы пыли с твердым фосфором были получены инструментом COSIMA, который был установлен на борту зонда.

По словам экспертов, источником пыли могло послужить ядро кометы Чурюмова-Герасименко. На это указывает ее состав и характерное строение элементов. Кроме того, наличие твердого фосфора объясняет, почему на Земле существует множество элементов, необходимых для возникновения жизни. Они могли попасть на нее вследствие падения метеоритов на поверхность планеты.