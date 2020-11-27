 

Юлианна Караулова назвала причину конфликта с Ольгой Бузовой

27.11.2020, 11:12, Разное

Певица Юлианна Караулова в интервью объяснила, из-за чего начался конфликт с ведущей Ольгой Бузовой. Финалистка проекта «Фабрика-звезд-5» откровенно пояснила об инциденте, произошедшем между ними.
История началась совершено с безобидных вещей. На церемонии вручении премии RU.TV Караулова попросила Ольгу Бузову, которая произносила речь, завершить ее быстрее. В противном случае пришлось бы вырезать часть материала. Самой же ведущей проекта «Дом-2» показалось грубым такое отношение к себе. Она посчитала, что ее перебили.

Сама же Караулова не в обиде на Бузову, но у нее есть один вопрос. Поскольку ее попросила съемочная группа, певица сказала: «Спасибо, Оля», намекая, что знаменитость должна завершить речь. Подопечная Яны Рудковской понимает, что перебила и поступила некрасиво. Однако сама же Бузова полностью обесценила тех, кто выходил на сцену до нее. Взяв в микрофон, артистка сказала, что к зрителям наконец-то вышла настоящая звезда. В то же время в зале сидели очень уважаемые знаменитости.

Так такового скандала на сцене премии не было. После инцидента в СМИ начали появляться странные подробности. В заголовках статей указывалось, что Караулова публично унизила Ольгу Бузову. Знаменитости обсудили ситуацию в личных сообщениях в социальной сети Instagram. Певица поняла, что ведущая «Дома-2» на нее не держит зла. После этого на официальный аккаунт Юлианны Карауловой произошла «атака». Сначала исполнительница решила, что это боты, но оказалось, что на нее набросились фанаты звезды «Дома-2», пишет портал «Слово и дело».



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