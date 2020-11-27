Вендиго – ужасающий зверь пожирающий человеческую плоть

27.11.2020, 17:47, Разное

Среди коренных народов Северной Америки (Алгонкины) существует легенда об ужасных существах, пожирающих человеческую плоть, более известных как Вендиго. Являются ли они обычным мифом или действительно каннибалы-гуманоиды ждут в лесах своей следующей жертвы?

Грубо говоря, слово «Вендиго» (встречаются и другие вариации “Виндиго” и “Виндего”) означает «злой дух, который пожирает людей». В другом переводе, сделанном немецким исследователем в 1860 году, слово «Вендиго» приравнивается к «каннибалу». Говорят, что у Вендиго просто ненасытный голод к человеческой плоти. При этом несмотря на то, что сколько бы мяса они не съели, они по прежнему остаются голодными.

Этот голод отражается на их внешности, которая чрезвычайно тонка. Несмотря на свои изможденные телосложения, Вендиго описываются как гиганты высотой около 4,5 метров (14,8 футов). В целом принято считать, что у Вендиго светящиеся глаза, длинные пожелтевшие клыки, длинный язык и гниющая желтоватая кожа.

Легенды гласят, что Вендиго когда-то был человеком. Согласно самой популярной версии, Вендиго формируется всякий раз, когда человек прибегает к каннибализму, даже если это было сделано для того, чтобы выжить. Когда человек поглощает плоть другого человека, считается, что им завладевает злой дух и превращает его в Вендиго.

В другой версии – первый Вендиго, был воином, который заключил сделку с Дьяволом. Чтобы спасти свое племя, он оставил свою душу и был обращен в Вендиго. Когда опасность миновала, племя приняло решение, что необходимость в таком страшном существе – защитнике отсутствует. Поэтому воина изгнали из племени и он был вынужден скитаться по свету в поисках пропитания.

Некоторые считают, что человеческая личность продолжает жить в Вендиго, особенно там, где находится его сердце. Единственный способ убить Вендиго – это убить и человека внутри него.

Считается, что Вендиго бродят по лесам, где жили Алгонкины. Ходят слухи, что исчезнувшие за эти годы обитатели леса были съедены именно этими существами.

В начале 20-го века 87-летний мужчина по имени Джек Фиддлер предстал перед судом за убийство женщины. Он признал себя виновным в преступлении, при этом утверждая, что женщина была на грани превращения в Вендиго, поскольку она была одержима злым духом. С его слов, ее необходимо было убить, прежде чем она бы убила других членов племени. В дополнение к этой женщине Фиддлер утверждал, что убил по крайней мере 13 других Вендиго за свою жизнь.