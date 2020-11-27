Адвокат экс-премьера Дагестана получил шесть лет колонии

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27.11.2020, 11:04, Разное

по делу о принуждении к даче показаний.

Измайловский суд Москвы приговорил адвоката Дагира Хасавова к шести годам лишения свободы за принуждение к даче показаний. Об этом сообщает портал «Адвокатская улица».

Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Хасавова задержали еще прошлым летом в Лефортовском суде Москвы. По версии следствия, он пытался получить ложные показания от свидетеля обвинения по делу бывших чиновников из Дагестана, и создал для этого «преступную группу».

В качестве доказательств следователи предоставили три аудиосообщения, отправленные адвокатом сыну свидетеля. В них, по мнению силовиков, содержались угрозы. Защитники Хасавова обнародовали расшифровку этих сообщений: в них он лишь предлагал свидетелю встретиться, поговорить, «попить чай».

Сам Хасавов свою вину не признает, его адвокат будет обжаловать решение Измайловского суда. Защита утверждает, что мужчине вынесли слишком суровый приговор, и настаивает на переквалификации дела. «Считаем, что никакой организованной группы не было», — отметил защитник Хасавова Александр Лебедев.

Хасавов защищал экс-премьера Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова, которых задержали в 2018 году в рамках масштабной проверки чиновников в Дагестане. Их обвинили растрате бюджетных средств в размере более 40 млн рублей (ч. 4 ст. 160 УК). В результате чиновники получили 6,5 и 5,5 лет колонии соответственно.

Источник: Новая газета



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