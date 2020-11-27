Разлив нефтепродуктов в Черном море. Морская спасательная служба заявила, что буксир “Аметист” не тонет

27.11.2020, 11:00, Новости дня

Буксир “Аметист”, который стоит на причале в поселке Александровка под Черноморском Одесской области, не тонет, судно на плаву и находится под круглосуточным присмотром, заявила Морская поисково-спасательная служба (МПСС).

Предприятие стало предметом атаки СМИ, говорится в релизе, опубликованном в Facebook 26 ноября.

О том, что “Аметист” начал тонуть вечером 25 ноября (находится на балансе МПСС), а вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов, писала “Думская”. Администрация порта Черноморска опровергала это сообщение, назвав неправдивой информацию о загрязнении моря.

Морская спасательная служба заявила, что нефтепродуктов на судне нет, и обвинила “Думскую” в “неоднократном распространении неправдивой информации”. Предприятие сообщило, что в Приморском районном суде Одессы сейчас рассматривается иск Морской поисково-спасательной службы к изданию об опровержении недостоверной информации.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3586829881363937&id=1167276046652678

При этом глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявлял, что инспекторы зафиксировали разлив нефтепродуктов, вероятно, из “Аметиста”. Он обвинил администрацию морских портов в сокрытии информации о загрязнении моря, попытке “скрыть результаты катастрофы” и показал видео, на котором видны грязные пятна на поверхности воды вокруг “Аметиста”.