 

Разлив нефтепродуктов в Черном море. Морская спасательная служба заявила, что буксир “Аметист” не тонет

27.11.2020, 11:00, Новости дня

Буксир “Аметист”, который стоит на причале в поселке Александровка под Черноморском Одесской области, не тонет, судно на плаву и находится под круглосуточным присмотром, заявила Морская поисково-спасательная служба (МПСС). 

Предприятие стало предметом атаки СМИ, говорится в релизе, опубликованном в Facebook 26 ноября. 

О том, что “Аметист” начал тонуть вечером 25 ноября (находится на балансе МПСС), а  вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов, писала “Думская”. Администрация порта Черноморска опровергала это сообщение, назвав неправдивой информацию о загрязнении моря. 

Морская спасательная служба заявила, что нефтепродуктов на судне нет, и обвинила “Думскую” в “неоднократном распространении неправдивой информации”. Предприятие сообщило, что в Приморском районном суде Одессы сейчас рассматривается иск Морской поисково-спасательной службы к изданию об опровержении недостоверной информации. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3586829881363937&id=1167276046652678

При этом глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявлял, что инспекторы зафиксировали разлив нефтепродуктов, вероятно, из “Аметиста”. Он обвинил администрацию морских портов в сокрытии информации о загрязнении моря, попытке “скрыть результаты катастрофы” и показал видео, на котором видны грязные пятна на поверхности воды вокруг “Аметиста”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07 / На американской военной базе в Японии произошла вспышка коронавируса

30.07 / Министр обороны Бельгии поддержал передислокацию войск США из Германии

30.08 / Оппозиция объявила о «падении режима» Джукановича в Черногории

23.07 / Центр амбулаторной онкопомощи открылся по нацпроекту во Владимирской области

14.09 / Решение Кабмина о легализации монополии “Tedis Украина” на табачном рынке является незаконным и будет оспорено в суде

01.09 / В Германии назвали «позором» митинг националистов в Берлине

28.09 / Спутники «Гонец-М» впервые запустили с Плесецка на ракете «Союз-2.1б»

24.06 / Криминальные лидеры задержаны в Москве в ходе спецоперации правоохранителей

29.06 / 63% украинцев считают, что Украина еще не справилась с эпидемией COVID-19 – опрос

28.10 / Компания Bugatti представила 1850-сильный трековый гиперкар Bolide

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска