Полицейские подозревают известного киевского фотографа в растлении девочек

27.11.2020, 11:00, Новости дня

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних девочек в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-центре полиции региона 25 ноября.

Мужчина привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район и в салоне автомобиля совершил развратные действия, сообщили в полиции.

“Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных девушек на территории Киева”, ­– сказано в сообщении.

Сотрудники полиции обыскали место работы мужчины и его квартиру, которую он снимал вместе со своей сожительницей. В качестве вещественных доказательств они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал у себя в Facebook видео задержания подозреваемого.

“Мужчина – известный фотограф, имеет несколько своих фотостудий. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, принадлежащий его сожительнице и оборудованный для совершения распутных действий”, – рассказал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372894457373572&id=100039590617894

По его словам, задержанный снимал на видео половые акты и сохранял на своем компьютере.

Обозреватель пишет, что полиция задержала якобы фотографа Александра Ктиторчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.

На сайте Киевской школы фотографии сказано, что Ктиторчук занимается фотографией более 30 лет. Его любимый жанр – психологический портрет. Вместе с коллегами он организовал фотоцентр “Эксар”, а позже – фотостудии “Киевский фотограф” и “Арт-причал”.