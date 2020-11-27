 

Полицейские подозревают известного киевского фотографа в растлении девочек

27.11.2020, 11:00, Новости дня

В Киеве полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в растлении несовершеннолетних девочек в автомобиле. Об этом рассказали в пресс-центре полиции региона 25 ноября.

Мужчина привез 15-летнюю киевлянку в Обуховский район и в салоне автомобиля совершил развратные действия, сообщили в полиции. 

“Установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных девушек на территории Киева”, ­– сказано в сообщении.

Сотрудники полиции обыскали место работы мужчины и его квартиру, которую он снимал вместе со своей сожительницей. В качестве вещественных доказательств они изъяли ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты и документы.

Полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. 

Начальник полиции Киевской области Андрей Небытов опубликовал у себя в Facebook видео задержания подозреваемого. 

“Мужчина – известный фотограф, имеет несколько своих фотостудий. Подозреваемый использовал арендованные квартиры и микроавтобус Vito, принадлежащий его сожительнице и оборудованный для совершения распутных действий”, – рассказал он.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=372894457373572&id=100039590617894

По его словам, задержанный снимал на видео половые акты и сохранял на своем компьютере. 

Обозреватель пишет, что полиция задержала якобы фотографа Александра Ктиторчука. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, сообщило издание со ссылкой на информированный источник.

На сайте Киевской школы фотографии сказано, что Ктиторчук занимается фотографией более 30 лет. Его любимый жанр – психологический портрет. Вместе с коллегами он организовал фотоцентр “Эксар”, а позже – фотостудии “Киевский фотограф” и “Арт-причал”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.08 / Путин и Лукашенко обсудили ситуацию с задержанными россиянами

01.10 / Озвучен прогноз по продолжительности магнитных бурь

10.09 / Белый дом: президент никогда не преуменьшал опасности COVID-19

06.09 / Тайфун «Хайшен» обрушился на южную часть Японии

29.09 / “Хочу дочку”. Актер “Квартал 95” Ткач рассказал о будущем пополнении в семье

07.08 / Рогозин пообещал создать ракету лучше, чем у Маска

26.08 / Кипр выдал РФ подозреваемого в мошенничестве россиянина

30.06 / Лукашенко вылетел в Россию для участия в церемонии открытия мемориала подо Ржевом

17.07 / Верещук вызвала Кличко на дебаты

22.07 / В девяти областях Украины усиливают меры безопасности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска