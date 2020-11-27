“Талантище!”. Седокова показала своего мужа в работе

27.11.2020, 11:00, Новости дня

Проживающая в России украинская певица Анна Седокова показала в Instagram тренировку своего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы.

В ролике он забрасывает мяч в корзину.

“Если ты иногда сомневаешься в себе, то знай – я в тебе никогда”, – написала она.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Талантище!” – заявила подписчица meahisss.

“Какой молодец”, – отметила ulianova7908.

Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.

У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского в июле 2011 года.

11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет. Первый супруг певицы Белькевич умер в 2014 году.