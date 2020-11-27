 

МВД решило ввести электронный паспорт в пилотном проекте в Москве

27.11.2020, 10:54, Новости дня

Электронный паспорт гражданина в пилотном проекте может появиться в Москве до 1 декабря 2021 года, сообщили в пресс-центре МВД.

«Проведение подготовительной работы к запуску электронного паспорта, как правового, так и технического характера, в пилотной зоне Москвы планируется осуществить в срок до 1 декабря 2021 года», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в начале ноября глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что в следующем году в РФ может стартовать проект по созданию цифровых двойников основных документов граждан.



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