Названа дата проведения итоговой пресс-конференции Путина

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27.11.2020, 10:54, Новости дня

Итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина состоится 17 декабря, глава государства выйдет на связь из своей резиденции, сообщили в пресс-службе Кремля.

«29 ноября в 12.00 Управление пресс-службы и информации президента Российской Федерации начнет аккредитацию журналистов на ежегодную пресс-конференцию президента РФ Путина, которая состоится 17 декабря 2020 года», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

В Кремле подчеркнули, что из-за сложной эпидемической обстановки пресс-конференция пройдет в режиме видеоконференции. Планируется, что президент выйдет на видеосвязь из своей резиденции в Ново-Огарево, а представители СМИ будут работать в привычном уже для них зале Центра Международной Торговли.



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