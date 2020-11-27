Додон собрался вывести людей на улицы для сохранения мира в Молдавии

27.11.2020, 10:54, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что может вывести людей на улицы, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране и не допустить обострения ситуации с Приднестровьем и в отношениях с Россией.

Додон заявил, что «были некоторые непонятные заявления со стороны нового президента (Майи Санду) по отношению к России, по отношению к Приднестровью», однако «мы не допустим повторения 1990-х, когда в Кишиневе руководители страны запускали лозунги «чемодан-вокзал-Россия», передает РИА «Новости».

«Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить мир и спокойствие в стране всеми законными путями, если нужно, я призову людей на улицы, чтобы сохранить мир», – подчеркнул политик.

Он добавил, что Санду может делать любые заявления, но Молдавия – парламентская страна, поэтому принимать какие-либо решения без парламента и правительства глава государства не сможет.

Вместе с тем Додон считает, что новый президент не сможет наладить эффективное сотрудничество с правительством и руководством парламента.

«Я призываю госпожу Санду как можно скорее провести консультации с парламентскими фракциями и двигаться вперед», – добавил он.

Президент полагает, что у Санду есть несколько вариантов в нынешней ситуации: она может продолжить сотрудничать с правительством и парламентом, они могут вместе решить сохранить действующий расклад во власти либо инициировать отставку кабмина.

Кроме того, Санду может начать консультации с парламентскими фракциями, чтобы решить – будет выбран новый премьер или придется распустить парламент. Худшим сценарием Додон счел попытку нового президента «выставить себя жертвой» без отставки кабмина и парламента, но и без совместной работы с институтами власти.

«Думаю, что в 2021 году, независимо от того, кто и что попытается сделать, пройдут досрочные парламентские выборы. Правительство сейчас практически отвечает за ситуацию в стране без поддержки парламента, нужно признать, что сейчас оно морально и профессионально обязано продолжить свою работу», – добавил глава государства.

Также Додон призвал Санду сразу после инаугурации взять на себя ответственность за ситуацию в стране и не отправлять правительство в отставку: «Покажите людям, как вы хотите изменить ситуацию к лучшему. Но не пытайтесь заставить правительство уйти, потому что ответственный кабмин не может ввергнуть страну в хаос».

Он отметил, что необходимо обеспечить правильную и корректную передачу власти, и подчеркнул, что не собирается мешать новому президенту и готов в случае необходимости оказать поддержку.

Ранее Санду заявила, что, по ее мнению, решение конфликта в Приднестровье должно включать полный вывод российского миротворческого контингента. Она назвала Приднестровье «отколовшимся регионом», куда молдавские власти не могут даже попасть, и собралась добиваться вывода российских войск из региона.

Санду также отказалась признавать долг Тирасполя перед «Газпромом» за поставленный российский газ и заявила, что не рассматривает сценарий федерализации Молдавии.

В Совфеде предупредили, что вывод российских миротворцев из Приднестровья может привести к обострению конфликта в регионе.

Депутат Госдумы Елена Панина, комментируя заявление президента Молдавии, отметила, что именно федерализация могла обеспечить баланс интересов и долгосрочный мир в республике.

Напомним, российские «голубые каски» были введены в зону боевых действий в Приднестровье 29 июля 1992 года в соответствии с Соглашением о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова, подписанным 21 июля 1992 года президентами РФ и Молдавии в присутствии лидера Приднестровья.