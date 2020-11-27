 

Компания Nissan официально представил новый внедорожник X-Terra

27.11.2020, 9:52, Новости дня

Японская компания Nissan официально представила новый внедорожник Nissan X-Terra.

Данный автомобиль в дальнейшем будет продаваться исключительно в странах Ближнего Востока, где рамные машины пользуются высоким спросом. По внешнему виду X-Terra имеет некоторые схожие элементы с Patrol. В частности, здесь применили новую решетку радиатора, светодиодную оптику, ходовые огни и улучшенные бамперы. Кроме того, задние фонари также имеют светодиодную конструкцию.

В салоне установили 9-дюймовый экран мультимедийного комплекса. Также автомобиль поставляется с 2,5-литровым бензиновым агрегатом, который выдает 165 л.с. мощности. Модель приводится движение семиступенчатой автоматической трансмиссией и имеет систему полного привода.



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