 

Бренд SsangYong показал глобальную версию внедорожника Rexton-2021

27.11.2020, 10:13, Новости дня

Южнокорейская компания SsangYong продемонстрировала обновленный внедорожник SsangYong Rexton.

Автомобиль может похвастаться расширенными опциями. Модель ранее поступила на местный рынок, однако теперь рамный внедорожник Rexton отправят на глобальный рынок. Вместе с тем автомобиль имеет светодиодные противотуманки, затемненные элементы на кузове. Более агрессивная внешность также достигается 17-дюймовыми колесными дисками. В салоне никаких изменений от версии для внутреннего рынка не предусмотрено.

Под капотом внедорожника Rexton используется 2,2-литровый турбированный агрегат на 202 л.с. мощности. Кроме того, автомобиль имеет 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию и электрический привод руля.



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