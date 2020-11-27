Работодатели почти в два раза чаще стали упоминать Covid-19 в вакансиях
 

Работодатели почти в два раза чаще стали упоминать Covid-19 в вакансиях

27.11.2020, 10:51, Новости
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По данным hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, за последние три месяца в России было опубликовано 7,9 тысячи вакансий с упоминанием новой коронавирусной инфекции.

Из них 64 – в Ярославской области. Для сравнения: с середины марта по середину июня количество таких вакансий в стране составило 4,6 тысячи (в Ярославской области – 53).

Чаще всего вакансии, в которых есть слова «ковид», «коронавирус» и «covid», встречаются в профессиональных сферах «Медицина, фармацевтика» (как правило, речь идет о вакансиях для медперсонала, который работает с носителями вируса), «Строительство, недвижимость», «ИТ, телеком», «Транспорт», «Продажи» и «Рабочий персонал» (здесь работодатели подчеркивают, что их компания работает в обычном режиме несмотря на пандемию, а также – что соблюдаются все необходимые меры безопасности). Есть и такие вакансии, где в число основных обязанностей входит обеспечение профилактики/борьба с Covid-19.

В то же время, слово «карантин», наоборот, стало встречаться в предложениях о работе в два раза реже: по всей России количество упоминаний сократилось с 12,8 тысячи весной до 5,9 тысячи осенью.
Упоминания карантина чаще всего встречаются в текстах вакансий для рабочего персонала, для представителей сферы транспорта и логистики, специалистов по продажам, ИТ-специалистов и производственников. Обычно речь идет о том, что компания стабильно работает и не закрывалась даже в период карантина, также многие работодатели сообщают, что на случай карантина готовы организовать удаленную занятость.

Интересно, что упоминание коронавирусной инфекции встречается и в резюме – в описании обязанностей, в причинах смены места работы или увольнения. Кто-то даже сообщает в резюме о наличии иммунитета к Covid-19.

Реальные цитаты из резюме с упоминанием коронавирусной инфекции (орфография и пунктуация сохранены):

«Из за пандемии Covid-19 работаю в компании Амазон».
«Уволилась из-за распространения коронавируса, введения режима повышенной готовности, принудительного закрытия организации».
«Имеется сформировавшийся иммунитет к Covid-19, подтвержденный наличием большого количества антител LgG в крови».
«Заморозил проект из-за проблем с трансграничной доставкой связанных с COVID».
«Оформляю, организую сопровождение,провожу все необходимые мероприятия связанные с грузом 200 в тч вывоз тела с covid-19».
«Уволен по принуждению начальства в пик эпидемии Коронавируса».
«В связи с распространением коронавируса в России и мире пришлось освоить устный перевод онлайн».
«Отвественная, целеустремлённая, есть антитела к вирусу COVID-19».
«Умею работать в команде. COVID-19 переболел, поделюсь антителами».
«Коронавирус перенесла, есть антитела, т.е выезжать из дома пока не боюсь ;)».
«В связи с большим перерывом в трудовой деятельности, а так же со сложной ситуацией из-за пандемии коронавируса, считаю наиболее вероятным для себя претендовать на работу, не требующую высокой квалификации».
«Из-за covid-19 финансирование прекратилось, стартап был заморожен и я вернулся в РФ».
«Переболел covid 19 в начале октября, без признаков и осложнений, есть подтверждающий наличие антител результат анализа».



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