Ночью на рыбинских дорогах работали 32 единицы уборочной техники

27.11.2020, 10:39, Новости

Теги: Благоустройство, Транспорт

В Рыбинске на устранение последствий снегопада вывели 32 единицы уборочной техники – КДМ, МДК, тракторов, погрузчиков и самосвалов.

Было задействовано более 50 человек в составе дорожных бригад и дворников. Эти действия позволили не допустить снежного наката на городских автомобильных дорогах.

С наступлением отрицательных температур в ночное время дорожные службы перешли на режим круглосуточного дежурства. Готовиться к ночному снегопаду начали еще накануне днем с обработки дорог противогололедными материалами.

В ночное время уборку проводили пять подрядных организаций – МУП «ДЭС», ООО «ДЭО», ИП Новиков, ООО «Амарис» и ООО «АльфаСтрой». В работе были задействованы универсальные дорожные машины, трактора с отвалами и щетками. Также начали и вывоз снега с улицы Крестовой. Только за прошедшую ночь с центральной городской магистрали вывезли 285 кубометров снега.

За сутки подрядными организациями было использовано более 300 тонн песко-соляной смеси, более 50 кубометров соляного раствора, сообщили в пресс-службе администрации города.

– Ситуацию на дорогах службы мониторили в течение всей ночи, к семи утра, когда горожане стали активно выезжать, снежного наката на автодорогах не было. Особое внимание уделили дорогам на виадуках и путепроводам. Продолжаем работать, – рассказал Михаил Скобелев, начальник контрольно-эксплуатационного отдела МБУ «Управление городского хозяйства».