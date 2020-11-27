Мэттью Перри женится на 29-летнем агенте по талантам Молли Гурвиц

27.11.2020, 10:26, Разное

Информация о том, что голливудский актер Мэттью Перри встречается с агентом по талантам, продюсером Молли Хервиц, которая младше возлюбленного на 22 года, появилась в середине января. Тогда издание Us Weekly сообщило, что у звезды сериала “Друзья” появилась новая дама сердца, однако уже в мае этого года другое издание – InTouch Weekly – написало о том, что их отношения подошли к концу. Разобраться в этом хитросплетении любви поклонникам помог сам Перри, осуществив решительный поступок – он сделал Молли предложение, о чем рассказал лично.

Я принял решение обручиться. К счастью, я встречаюсь с величайшей женщиной на планете,

– заявил актер в интервью People, отметив, что Молли ответила согласием. Когда, в каком формате и с каким списком гостей пройдет торжество, Мэттью рассказывать не стал.

Мэттью Перри Молли ХервицВпервые Мэттью и Молли были замечены вместе в конце декабря прошлого года у одного из ресторанов в Западном Голливуде, но тогда СМИ не смогли опознать девушку. Как рассказывал тогда инсайдер, знакомый с Молли, “она встречается с Мэттью не ради славы, но ей нравится то внимание, которое из-за этого романа ей оказывают таблоиды”. Также источник добавил, что все ее предыдущие пассии тоже так или иначе имели отношение к Голливуду. Журналисты узнали, что Мэттью и Молли встречались на тот момент несколько месяцев и вместе отпраздновали Рождество в коттедже общих друзей.

Последние известные общественности отношения у Мэттью Перри были восемь лет назад – он встречался с актрисой Лиззи Каплан с 2006 по 2012 годы, а еще ранее (1995-1996 годы) – с актрисой Джулией Робертс. И хотя поклонники ситкома “Друзья” настойчиво приписывали ему роман с коллегой по съемочной площадке Кортни Кокс, “химия” между ними осталась лишь на экране.

Лиззи Каплан Джулия Робертс