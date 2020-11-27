Кейт Миддлтон объявила о завершении своего исследования 5 Big Questions

27.11.2020, 10:26, Разное

“Бездомность, наркомания, плохое психическое здоровье часто коренятся в тяжелом детстве”, – считает Кейт Миддлтон, которая уделяет проблемам детей младше пяти лет немало времени. Еще в январе герцогиня совместно с компанией Ipsos MORI анонсировала запуск новаторской программы 5 Big Questions, своеобразного сервиса по анкетированию, благодаря которому люди по всей Великобритании получили возможность высказаться о детских проблемах. Проект, по словам источника во дворце, стал “серьезной вехой” в многолетней работе герцогини в этой сфере, и вчера Миддлтон подвела предварительные итоги своего исследования.

Кейт Миддлтон

Девяносто восемь процентов из вас сказали, что воспитание необходимо для достижения результатов на протяжении всей жизни. Но только каждый четвертый действительно осознает особую важность первых пяти лет жизни ребенка,

– заявила Миддлтон в видео, опубликованном на странице Кенсингтонского дворца в Instagram. Герцогиня отметила, что знает о детских проблемах не понаслышке, поскольку лично встречалась со многими неблагополучными семьями:

За последнее десятилетие я встречала людей из всех слоев общества. Я видела, что такие проблемы, как бездомность, наркомания и плохое психическое здоровье, часто связаны с трудным детством. Но я также видела, как положительные защитные факторы в первые годы жизни ребенка могут сыграть решающую роль в формировании его будущего. Ранние годы показывают не только то, как мы растим наших детей. Они показывают, как мы воспитываем следующее поколение взрослых. Они касаются того общества, которым мы станем.

Кейт Миддлтон Кейт получила подробную информацию о результатах исследования во время виртуального брифинга во вторник, 24 ноября, и сегодня дворец поделился снимками этого момента. С основным докладом Кэтрин намерена выступить сегодня на онлайн-форуме. Представитель Кенсингтонского дворца сообщил, что “в следующем году герцогиня объявит об амбициозных планах, которые помогут привлечь внимание к важности такого этапа как раннее детство”. Ее цель – внести позитивные изменения в жизнь детей в возрасте до пяти лет по всей стране, а также уменьшить потребность в позднем вмешательстве, которое только в Англии и Уэльсе составляет около 22,7 миллиарда долларов государственного финансирования.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)