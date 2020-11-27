Жуткое ДТП в Краснодарском крае: шестеро погибли, трое – в тяжелом состоянии

27.11.2020, 10:20, Разное

В Выселковском районе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с большим количеством погибших. Инцидент произошел около 8:00 утра.

На пятом километре трассы Выселки – Кирпильская не поделили дорогу водители “Газели” и КамАЗа. Шофер микроавтобуса не уступил дорогу грузовику при развороте, из-за чего произошло сильное столкновение. В результате на месте происшествия скончались шестеро человек, еще четверо были доставлены в больницу. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, передает телеканал “360”.