Ученые рассказали о лучшем способе профилактики болезней сердца и сосудов

27.11.2020, 10:18, Разное

Ученые заявили, что лучший способ профилактики заболеваний сердца и сосудов заключается в правильном рационе питания. Они рекомендовали отказаться от соли, поскольку ее чрезмерное употребление негативно сказывается на здоровье человека.

Исследованием в этой области совместно занимались австралийские исследователи из Университета Гриффита и сотрудники британского Оксфорда. Они изучили эпидемиологическую обстановку в странах с низким и средним уровнем достатка. Оказалось, что жители этих стран чаще всего подвержены инфекционным заболеваниям из-за высокой нагрузки на сердце и сосуды, возникающей из-за употребления соли.

Эксперты утверждают, что необходимо сокращать потребление соли. Для этого требуется организовать пропагандистские компании в СМИ, просвещать учащихся школ и внедрять заменили соли, содержащие небольшое количество натрия. Таким образом, от ранней смерти удастся спасти от 10 000 до 80 000 человек.