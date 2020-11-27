 

“40 лет не общался”: Цымбалюк-Романовская рассказала, почему Джигарханян недолюбливал Конкина

27.11.2020, 10:18, Разное

Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему ее покойный экс-муж Армен Джигарханян не общался с актером Владимиром Конкиным. Известно, что коллеги не поддерживали отношения 40 лет.
Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что Джигарханян не хотел делать интервью с Владимиром Конкиным. Он его выгнал вместе с рабочей группой, когда тот пришел к нему. Народный артист не любил Владимира Конкина и говорил о нем как о плохом человеке.

Третья жена Джигарханяна считает, что нельзя приписывать к его друзьям Марка Рудинштейна и Бедроса Киркорова. По мнению Виталины Цымбалюк-Романовской, все эти люди не относятся к его кругу. Бывший муж в основном общался с талантливыми актерами, художественными руководителями театров, но они не пришли на церемонию прощания с Джигарханяном по каким-то причинам.

Напомним, что траурную церемонию в Мосгортеатр пришел Владимир Конкин. Он в числе первых выступил перед собравшимися, которые захотели проводить в последний путь Армена Джигарханяна, пишет портал «Телепрограмма».



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