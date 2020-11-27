Метательный диск – таинственное оружие древности

27.11.2020, 10:23, Разное

Те или иные виды метательного оружия, типа диска, использовали практически все народы земли. К примеру, австралийские аборигены до сих пор применяют для охоты схожее, но ещё более загадочное оружие – бумеранг.

Оружие богов

Как, не зная колеса, не обладая знаниями об аэродинамике, можно было придумать такую форму? Аборигены объясняют это просто – знанию о бумеранге: его форме, технике применения и изготовления, их научили духи, которые живут в некоторых растениях.

Наука отрицает существование духов, однако, другие более-менее внятные объяснения о возможности изобретения метательного оружия древним примитивным человечеством, в форме диска (тем более бумеранга), дать затрудняется.

Метательные диски разнообразных размеров и форм широко применялись древними ариями, народом-прародителем всех белых народов Европы, языки которых относятся к индоевропейской группе. Применение метательных дисков ариями в качестве оружия подробно описано в Махабхарате.

Там сказано, что первоначально диски являлись могущественным оружием богов.

В индийских ведах повествуется об огненном диске Сударшана который был сделан из самого Солнца и имел по краям два ряда по десять миллионов огненных языков, движущихся в противоположных направлениях.

В Махабхарате описывается подобное божественное оружие – огненный метательный диск со стальным прутом, прикрепленным к середине, которое было любимым оружием Кришны.

«И сказал ему Павака: «Этим (оружием) ты без сомнения будешь побеждать в бою даже существа нечеловеческие. При помощи его ты в сражении будешь всегда превосходить людей и даже богов, ракшасов, пишачей, дайтьев и змей и – в этом нет сомнения – поражать отборнейших врагов. Всякий раз когда ты во время сражения метнешь его во врагов, оно, сразив их, будет возвращаться вновь в твои руки, оставаясь неотразимым в бою» (Махабхарата)

Вполне вероятно, что в древности существовала тайная методика бросков, позволявшая метать диск по траектории подобной бумерангу, либо по какой-нибудь ещё особой траектории.

Спортивный снаряд

Если бы не Олимпийские игры, где метание диска является одной из официальных дисциплин, современное человечество знало бы об этом таинственном древнем оружии ещё меньше.

Считается, что метание диска было одним из излюбленных физических упражнений древних людей. Поэтому оно и было включено в программу олимпийских игр древности как часть пятиборья (пентатлон).

Примечательно, что в античной Греции (Элладе) во время Олимпийских игр все спортсмены должны были выступать голыми. И это не чья-то эротическая прихоть, а один из способов проверки, позволяющей удостовериться, что спортсмен – мужчина и человек, и не имеет никаких дополнительных приспособлений. Все спортивные достижения должны были осуществляться исключительно благодаря силе и способностям человеческого тела.

Прототипом современного спортивного снаряда – метательного диска послужил найденный на острове Эгине бронзовый диск VI века (до н.э) диаметром 21 см., весом в 1,884 кг.

Кстати, изобретение метательных дисков вполне возможно было бы объяснить божественным происхождением. Однако официальная наука отрицает и богов, так что и этот вариант не подходит.