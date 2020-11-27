В Черном море произошел разлив нефтепродуктов, но Администрация морпортов скрыла это – глава Госэкоинспекции

27.11.2020, 10:06, Новости дня

Глава Госэконинспекции Андрей Малеваный в Facebook обвинил Администрацию морских портов в сокрытии информации о разливе нефтепродуктов в Черном море в районе Черноморска Одесской области.

“Во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна “Аметист”. Об этом Госэкоинспекция узнала из СМИ, хотя должна быть проинформирована АМПУ согласно действующему порядку взаимодействия между нашими структурами. Узнав о факте загрязнения акватории Черного моря, мы немедленно дали запросы в АМПУ, Черноморской филиал АМПУ, капитану морского порта Черноморска и в порядке взаимодействия, – к Государственной пограничной службе Украины. АМПУ сообщила, что никаких нарушений не выявлено”, – написал Малеваный.

Он заявил, что сотрудники Госэкоинспекции вместе с пограничниками подошли к причалу с моря.

По словам Малеваного, инспекторы увидели на поверхности воды пятна от нефтепродуктов и следы сорбента, который используют для их сбора. Сотрудники Госэкоинспекции отобрали пробы воды в загрязненной части акватории для лабораторного анализа, отметил он и обнародовал видео, на котором видны грязные пятна на воде вокруг “Аметиста”.

https://www.facebook.com/AndriyMalovany/videos/381068316499800/

“То есть, в АМПУ знали об этом случае и просто хотели скрыть результаты катастрофы. Позиция АМПУ, которая стоит на стороне загрязнителей окружающей среды, превращает наше сотрудничество в фарс. Потому что вместо оперативной реакции на события от ГЭИ скрывают информацию, и в результате морская экосистема каждый раз несет потери. А самое главное – никто за это не несет наказание, а, следовательно, все будет повторяться снова и снова”, – возмутился он.

Малеваный написал, что о факте загрязнения моря сообщили в полицию, а о вероятной сокрытии этой информации – в прокуратуру Одесской области и территориальное управление Госбюро расследований в Николаеве.

“Думская” писала, что вечером 25 ноября в поселке Александровка Одесской области начал тонуть стоящий на причале буксир “Аметист” Морской поисково-спасательной службы, а вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов. Администрация порта Черноморска опровергла это сообщение, назвав неправдивой информацию о загрязнении моря.