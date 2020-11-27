Общественники передали тесты на COVID жителям отдаленных территорий

27.11.2020, 10:00, Новости дня

Жители северного города Киренск смогут пройти экспресс-диагностику на определение коронавирусной инфекции, партию привез и передал в рамках проекта #МыВместе заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального Штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Результаты исследования методом ПЦР теперь не нужно будет ждать несколько дней, что позволит оперативно начать лечение при выявлении инфекции и снизить негативные последствия, которые развиваются при не своевременной диагностике заболевания, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Президентом Владимиром Путиным поставлена задача максимально сократить сроки на проведение исследований и нарастить темпы диагностики. Тесты, аналогичные тем, что мы привезли в Киренск в рамках проекта #МыВместе сейчас будут активно закупаться для служб скорой помощи. Ранее в Иркутске мы передали 10 тыс. тестов для двух медицинских учреждений. Но если те системы рассчитаны на проведение исследований в условиях лаборатории, то в отдаленных территориях лабораторий, как правило, нет. В Киренске нет, поэтому специально для жителей мы привезли экспресс – тесты. Они позволяют определить наличие инфекции быстро и качественно», – рассказал Кастюкевич.

Тысячу тестов для определения коронавирусной инфекции методом ПЦР он передал главному врачу центральной районной больницы Киренска Алексею Михайлову.

«Весь материал мы отправляем в Иркутск. Ждать результат приходится несколько дней. До тех пор, пока диагноз не подтвержден, лечим, можно сказать, эмпирически. Экспресс тестирование удобно и существенно сокращает сроки на постановку диагноза, так что подобная помощь конечно кстати», – отметил главврач.

Волонтерские региональные штабы всероссийского проекта #МыВместе возобновили работу в связи с ростом заболеваемости короновирусной инфекцией. Добровольцы помогают сразу по нескольким направлениям: работают в колл-центрах при поликлиниках и министерствах здравоохранения, доставляют лекарства и продукты людям старшего возраста и тем, кто находится на самоизоляции, возят и организуют транспортное обслуживание медицинских работников на работу и по вызовам.

Волонтеры #МыВместе так же осуществляют доставку лекарств жителям, находящимся на амбулаторном лечении.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.