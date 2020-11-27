Норвегия получила от РФ «экологический подарок под Рождество»

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27.11.2020, 10:00, Новости дня

В Норвегии закрытие металлургического комбината в городе Никель на российско-норвежской границе назвали «невиданным экологическим подарком» от РФ под Рождество.

«Нас ждет крупнейшее сокращение выбросов диоксида серы в Северной Европе за многие-многие десятилетия. Это прекрасно», – сказал один из эко-активистов Томас Нильсен.

По словам исследователя Норвежского института биоэкономики Пола Эрика Аспхольма, ранее комбинат уже снижал объем выбросов, что дало положительный эффект, передает РИА «Новости» со ссылкой на норвежское издание NRK. 

Закрытию предприятия обрадовались и жители приграничных городов Киркенес и Пасвикдален. При этом жители поселка Сванвика, расположенного на границе с Мурманской областью, опасаются, что жители Никеля могут потерять работу и уехать, в результате чего город может опустеть.

«Я немного переживаю, как бы Никель не превратился в город-призрак, тогда жители разъедутся, и наши встречи прекратятся, дружба иссякнет», – отметил местный житель Ингве Беддари.

Между тем местные власти пообещали, что создадут новые рабочие места и будут развивать в Никеле туризм.

В июле норвежские специалисты помогли ликвидировать последствия разлива топлива в Норильске. 



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