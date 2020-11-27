 

Министр образования: «Школьники останутся на второй год»

27.11.2020, 9:37, Разное

Учащиеся российских общеобразовательных учреждений будут вынуждены остаться на «второй год» обучения. Об этом на селекторном совещании заявил министр образования и высшей науки Валерий Фальков. Глава ведомства обратил внимание, что из-за пандемии COVID-19 «системе образования и близко не удалось выйти на уровень прошлых лет». Фальков отметил, что решение об оставлении учащихся на «второй год» является «непопулярным и далось не легко».

«Я много слышал мнений от педагогов, психологов, социологов, иных наших уважаемых экспертов, а также от родителей в социальных сетях и мессенджерах, что в условиях COVID-19 дети толком так ничему и не научились. И я полностью с ними согласен. Подавляющее большинство учащихся в условиях пандемии не справляются и не могут освоить стандартную учебную программу прошлых лет. Дети не виноваты, но и закрывать глаза на это и рисовать им красивые оценки мы тоже не можем. Согласно нашей Конституции, каждый гражданин имеет право на качественное образование, а государство обязано выполнить свои обязательства», — заявил министр.

Глава ведомства отметил, что оставление учащихся на «второй год» является нормальной практикой в таких случаях. «Если ученик не справляется, то надо оставить его на второй год. Так было раньше, поэтому я не вижу каких-то особых причин поступать сейчас иначе», — сказал он.

В то же время выпускникам 9 и 11 классов будет предложено на выбор: остаться на «второй год» или получить справку об окончании общеобразовательного учреждения без аттестата. «В министерстве не уверены в тех оценках, которые выставляются учителями в настоящее время», — объяснил Валерий Фальков.

Необходимые поправки в нормативные акты разработают и представят в ближайшее время.

Итоги функционирование среднего профессионального и высшего образования в 2020 году и планы на 2021 год обсудят на селекторном совещании Минобрнауки, которое состоится во второй половине декабря.

 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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