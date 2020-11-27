Медики не рекомеднуют заражаться коронавирусом ради антител

27.11.2020, 9:24, Разное

Медики призвали людей не заражаться намеренно коронавирусом ради последующей выработки антител. Подобный механизм использовался во времена стремительного распространения оспы.

В XVII веке не существовало вакцин. От случайного заражения умирали 34% людей, от умышленного – 3%. Сегодня, когда медицина достаточно развита, нет никакой надобности специально заражаться коронавирусом.

По словам специалиста в области биобезопасности Николая Дурманова, нужно смириться с присутствием риска инфицирования COVID-19. При этом не стоит повторять опыт, который использовался 350 лет назад. Подобная авантюра может привести к преждевременной смерти, не исключено развитие серьезных осложнений. Результат будет зависеть от иммунной системы и генетических особенностей конкретного человека.

Коронавирус нередко меняет структуру, поэтому происходят мутации. В данном случае антитела не спасут человека от повторного инфицирования. Уже сейчас известно, что штамм, распространяющийся минувшей весной, заметно отличается от осеннего. В связи с этим врачам становится труднее находить действенные методы лечения COVID-19, пишет портал «ГЛОБАЛ.МСК».