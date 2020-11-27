Дети Галкина и Пугачевой открыли свою первую выставку картин

27.11.2020, 9:24, Разное

Дети юмориста и телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой организовали собственную выставку картин. На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео, запечатлевшее «церемонию открытия».

На выставке дочь Галкина выступила художницей, ее брат — продюсером, а Пугачева — оператором. Торжественно перерезав ленту, семейство вошло в галерею, где находись все экспозиции. Певица даже заинтересовалась приобретением одной из картин, однако условия покупки оказались замысловатыми.

По словам Гарри Галкина, картины сестры «можно бесплатно купить». Это ввело в ступор даже саму Пугачеву, отметившую, что она впервые слышит о «бесплатной покупке». Максим Галкин регулярно публикует новые фотографии своих детей, он решил это делать во избежание охоты папарацци за новыми кадрами.