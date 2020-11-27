 

Дети Галкина и Пугачевой открыли свою первую выставку картин

27.11.2020, 9:24, Разное

Дети юмориста и телеведущего Максима Галкина и певицы Аллы Пугачевой организовали собственную выставку картин. На своей странице в Instagram Галкин опубликовал видео, запечатлевшее «церемонию открытия».
На выставке дочь Галкина выступила художницей, ее брат — продюсером, а Пугачева — оператором. Торжественно перерезав ленту, семейство вошло в галерею, где находись все экспозиции. Певица даже заинтересовалась приобретением одной из картин, однако условия покупки оказались замысловатыми.

По словам Гарри Галкина, картины сестры «можно бесплатно купить». Это ввело в ступор даже саму Пугачеву, отметившую, что она впервые слышит о «бесплатной покупке». Максим Галкин регулярно публикует новые фотографии своих детей, он решил это делать во избежание охоты папарацци за новыми кадрами.



Последнее из рубрики: Разное


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Разин оставил странное послание под снимком Заворотнюк и Ефремова

29.07 / Тайна загадочной польской души: почему победил президент-националист

11.09 / Названы малоизвестные преимущества зеленого чая

05.07 / Шеннен Доэрти не собирается отказываться от борьбы с раком

22.11 / Роспотребнадзор выдал рекомендации по адаптации новой Call of Duty к российскому рынку

28.09 / “Не пришло время”: Татьяна Брухунова прокомментировала касающуюся её ребенка скрытность

14.10 / У испытателя российской вакцины от COVID-19 выросли рога

05.07 / «Самая больная точка в России — недоверие народа к власти»

05.10 / Мнение: О национальной гордости из г***на и палок

03.08 / Звезды тратят миллионы рублей на обучение своих детей в частных школах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска