 

В Украине очередной рекорд по числу новых случаев COVID-19

27.11.2020, 9:12, Новости дня

На утро сегодняшнего дня в Украине выявили 16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Накануне был также зарегистрирован рекорд для Украины – 15 331 новый заболевший COVID-19.

Среди вновь выявленных инфицированных 666 детей и 655 медработников.

За прошедшие сутки было госпитализировано 2069 человек, умерли 192 человека, выздоровели – 8843. Было проведено 72 789 тестирований, из них 46 005 методом полимеразной цепной реакции, 26 784 – методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболели 693 407 человек, выздоровели 326 238, скончалось 11 909 больных COVID-19.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской области (1773), Киеве (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.

В регионах ситуация с распространением коронавируса такая:

Киев – 65 539;
Винницкая область – 16 710;
Волынская область – 23 273;
Днепропетровская область – 34 888;
Донецкая область – 21 786;
Житомирская область – 28 481;
Закарпатская область – 22 748;
Запорожская область – 28 229;
Ивано-Франковская область – 34 696;
Киевская область – 35 235;
Кировоградская область – 4824;
Луганская область – 6061;
Львовская область – 44 509;
Николаевская область – 17 167;
Одесская область – 41 501;
Полтавская область – 20 701;
Ровенская область – 29 875;
Сумская область – 26 590;
Тернопольская область – 27 050;
Харьковская область – 54 028;
Херсонская область – 9633;
Хмельницкая область – 28 350;
Черкасская область – 21 402;
Черновицкая область – 33 018;
Черниговская область – 17 113.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/828110561065274

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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