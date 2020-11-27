 

Работник похоронного бюро сделал скандальное фото с телом Марадоны. Его за это уволили

27.11.2020, 9:12, Новости дня

Один из сотрудников похоронной компании “Pinier”, занимавшийся подготовкой тела легенды мирового футбола Диего Армандо Марадоны к прощальной церемонии, решил сфотографироваться с ним, сообщил 26 ноября аргентинский телеканал TN.

Мужчина в белой рубашке с галстуком позирует на фоне открытого гроба Марадоны. На нем видно, как он положил правую руку на лоб покойного. Палец своей левой руки сотрудник бюро поднял вверх.

Владелец похоронного бюро “Pinier” принес извинения семье Марадоны, заявил, что сотрудник уволен. Слоган похоронной компании гласит: “Наша забота имеет значение”, но по факту похоронное бюро оказалось совершенно незащищенным, отметили журналисты канала.

Адвокат покойного Марадоны Матиас Морли пообещал в Twitter наказать сотрудника похоронного бюро.

“Я лично позабочусь о том, чтобы найти мерзавца, который сделал эту фотографию, распространив образ Диего на смертном одре, Все виновные в таком низком поступке заплатят”, – написал адвокат.

Ante la viralización de una imagen de Diego en su lecho de muerte, me voy a ocupar personalmente de encontrar al canalla que tomo esa fotografía. Van a pagar todos los responsables de semejante acto de cobardía.

— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

Решившего на такой поступок зовут Диего Молина, сообщил адвокат.

“Ради памяти моего друга я не успокоюсь, пока не отомщу за это”, – отметил Морли.

Diego Molina es el canalla que se sacó una foto junto al féretro de Diego Maradona. Por la memoria de mí amigo no voy a descansar hasta que pague por semejante aberración. pic.twitter.com/UtUk8tQHlw

— MATIAS MORLA (@MatiasMorlaAb) November 26, 2020

Издание Correo Del Sur пишет, что поступок сотрудника вызвал возмущение в социальных сетях. Несколько человек просили наказать бывшего сотрудника “Pinier”.

Футболист умер утром 25 ноября. Тело Марадоны доставили в похоронное бюро “Pinier” в день его смерти, сообщил канал TN. Причиной смерти легенды стала сердечная недостаточность, вызвавшая острый отек легких и внезапную смерть. 

Марадоне 30 октября исполнилось 60 лет. За свою карьеру он выступал в клубах из Аргентины, Испании, Италии. За сборную Аргентины сыграл 91 матч, забив 34 гола. В 1986 году вместе с национальной командой завоевал золото чемпионата мира. 

Марадона – автор одного из самых знаменитых голов в истории, который называют “Рука Бога”: он забил мяч в ворота сборной Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу в 1986 году рукой. Гол был засчитан, сборная Аргентины выиграла со счетом 2:1. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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