Российский фильм «Зеленый слоник» включен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

27.11.2020, 8:37, Разное

Отечественная кинолента была признана культурным достоянием и теперь находится под охраной организации. Включение в перечень стало возможным после того, как отреставрированная копия картины была продемонстрирована на международном фестивале трансгрессивного артхауса в Нидерландах.

Представители ЮНЕСКО считают, что фильм в полной мере содействует развитию культурного разнообразия, основанного на человеческих взаимоотношениях. В организации особо отметили многочисленные философские смыслы и подтекст, которыми изобилует рассказанная история. При этом констатируется, что на «Зеленом слонике» уже выросло не одно поколение россиян, которое считает фильм своим жизненным ориентиром и моральным подспорьем.

«Я лично посмотрел эту картину и могу сказать, что «Зеленый слоник» является феноменальной работой. Это кино о дружбе и предательстве, любви и ненависти, невероятных трудностях и их преодолении. То есть о том, с чем приходится сталкиваться русскому человеку ежедневно. На мой взгляд, включение в список всемирного наследия это довольно скромная оценка данной ленты и она достойна большего. А игра актеров просто невероятна. Наверное, Братишка и Пахом это мои самые любимые персонажи. Я безусловно рад, что «Зеленый слоник» встал в один ряд с немыми фильмами Альфреда Хичкока. Мы будем охранять и приумножать это культурное наследие», — заявил заместитель генерального директора ЮНЕСКО Жан-Анри Паскаль.

В будущем ЮНЕСКО организует показы фильма в городах Европы и США, чтобы познакомить зарубежного зрителя с новым культурным достоянием.