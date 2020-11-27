Политолог: Москва настаивает на немедленной начале смены власти в Белоруссии

27.11.2020, 8:32, Разное

В ходе визита глава МИД России Сергей Лавров передал президенту Белоруссии Александру Лукашенко привет от российского лидера Владимира Путина. Он напомнил о договоренностях, достигнутых главами государств во время встречи в Сочи, и недвусмысленно намекнул на необходимость проведения конституционной реформы.

Лавров подчеркнул, что она нужна для обеспечения стабильности и эволюции политической системы Белоруссии. И добавил, что ее инициатором должно стать руководство страны.

Политолог Арсений Сивицкий считает, что истинным посылом Лаврова к Лукашенко был намек на то, что Кремль недоволен попытками Батьки уйти от выполнения обещаний. Эксперт уверен, что Москва настаивает на его отстранении от руководства страной и начале смены власти. Главе белорусского государства такой план не нравится, он все еще лелеет надежду сохранить свой пост.

Сивицкий полагает, что в Кремле не откажется от своих намерений и будет продолжать усиливать давление на Минск. Если Александр Лукашенко категорически откажется выполнять договоренности, это может привести к более острому конфликту и прекращению финансовой помощи действующему белорусскому режиму. Такой вариант не сулит для Лукашенко ничего хорошего.