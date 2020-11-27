Манукян мечтает о ребенке от Ольги Бузовой

27.11.2020, 8:30, Разное

Российский певец Давид Манукян не отрицает, что в их семье с Ольгой Бузовой может произойти пополнение. Возлюбленная блогера тоже разделяет его желание, но произойти это может лишь в недалеком будущем.

Дава (псевдоним Давида Манукяна) выступал на «Русском радио» в передаче «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой». В прямом эфире он пояснил о своих чувствах к Ольге Бузовой, которые с каждым днем становятся все сильнее. Однако он боится того, что полностью зависит от нее, ведь она стала неотъемлемой частью его жизни.

Также Давид Манукян опроверг все слухи, в которых утверждается, что Ольга Бузова не может забеременеть, поскольку связана с условиями контракта. Дава заявил, что таких документов она не подписывала. А о появлении ребенка они оба уже мечтают давно. Хотя отношения между блогером и певицей длятся уже более года, о браке пока они речи не вели.