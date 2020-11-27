Сергей Шнуров в стихе посмеялся над литературным «талантом» Пригожина и Лозы

27.11.2020, 7:36, Разное

Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял литературный «талант» продюсеров Иосифа Пригожина и Юрия Лозы. Исполнитель назвал их «гигантами мысли», сравнив с Толстым и Достоевским.

Такую реакцию у Сергея Шнурова вызвали книги, написанные Пригожиным и Лозой. Произведение супруга Валерии получило название «Вершина шоу-бизнеса», а Лоза в своей книге попытался раскрыть тему «написания хитов», но качество текстов, вероятно, Шнурова не особо удовлетворило. Он язвительно добавил, что без подобных писателей литература в РФ просто умрет.

Поклонников Шнурова порадовал его новый стих, посвященный «инженерам наших душ»: Пригожину и Лозе. Также они посоветовали певцу не бояться угроз со стороны знаменитостей, намекнув на скандал с женой Стаса Михайлова. Она пригрозила побить исполнителя, а он ей ответил в стихотворной форме.