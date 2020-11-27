К ликвидации последствий ледяного шторма в Приморье привлекли регионы

27.11.2020, 6:58, Новости дня

Для ликвидации последствий ледяного дождя и подключения потребителей к электроснабжению на острове Русском руководство «Оборонэнерго» и Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) привлекает дополнительные силы из других регионов, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Ночью с руководством «Оборонэнерго» прямо на месте скорректировали план восстановительных работ. Завтра на остров прибудут дополнительные бригады «Оборонэнерго» из других регионов, ДРСК, 100 военных для расчистки подходов. Все эти силы должны помочь уже завтра вернуть электроэнергию во многие дома жителей Русского», – написал губернатор в своем Instagram.

По его словам, ситуация с электроснабжением на Русском – самая сложная во Владивостоке. В том числе и потому, что на острове нет никаких сетей с низким напряжением. Кроме того, ранее неизвестные украли 3,5 километра медного провода, что также сказывается на скорости и возможностях для восстановления энергообеспечения поселков.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценили в 266 млн рублей.

В воскресенье энергетики восстановили нарушенное непогодой электроснабжение в 16 поселках Приморского края, а также в нескольких районах Владивостока, Артема и Фокино. В тот же день в оставшийся на трое суток без тепла район Владивостока вернули отопление. В среду энергетики полностью восстановили электроснабжение континентального Владивостока, все больницы и поликлиники Приморья вновь подключили к электричеству. Однако в четверг в Первомайском районе Владивостока произошла новая энергоавария.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.