 

В Новосибирске без отопления остались более 100 зданий

27.11.2020, 6:58, Новости дня

Из-за дефекта на магистральной теплотрассе в Центральном округе Новосибирска отопления и горячей воды лишились 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания, сообщила пресс-служба СГК.

«В зоне отключения находятся 42 жилых многоквартирных дома, девять социальных объектов и 53 общественных здания», – приводит сообщение пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК) ТАСС.

По информации компании, работы завершат этим вечером, после чего отопление и горячее водоснабжение будет восстановлено.

Согласно прогнозу Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в Новосибирске ожидается погода без существенных осадков, ветер переменный, 2-7 метров в секунду. Температура воздуха составит 11-13 градусов ниже нуля.

Напомним, в прошлый четверг большая часть Владивостока осталась без отопления и света из-за снежного циклона. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом. Ущерб от ледяного шторма в Приморье оценили в 266 млн рублей.

В Кремле заявляли о колоссальном вреде от ледяного шторма в Приморье. Глава правительства Михаил Мишустин поручил предоставить Приморью максимальные ресурсы, а также призвал министров лично подключаться к решению чрезвычайных ситуаций.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / “В транспорт до сих пор сесть не могу”. Заложница луцкого террориста рассказала, как себя чувствует

17.07 / Украина должна отказаться от советской энергоинфраструктуры – Владислав Иноземцев

11.08 / Гендиректор минского МАЗа опроверг сообщения о волнениях в коллективе

06.08 / В США пригрозили немецкому порту из-за «Северного потока – 2»

29.07 / Появились снимки смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

30.09 / “Делегация Украины на переговорах в ТКГ должна придерживаться исключительно официальной позиции”. Кравчук, Резников и Мережко прокомментировали высказывания Фокина

30.07 / Марсоход Perseverance готов отправиться к Красной планете

18.11 / Макрон обвинил англо-саксонскую прессу в искажении своих слов об исламистском сепаратизме

08.09 / Сторонники Навального в Новосибирске начали готовить провокации к выборам

13.07 / “Демократия должна быть одинаковой для всех”. Разумков прокомментировал языковой законопроект Бужанского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybin[email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска