 

Взлетевший с авианосца МиГ-29 ВМС Индии упал в Аравийское море

27.11.2020, 6:58, Новости дня

Палубный истребитель Военно-морских сил (ВМС) Индии МиГ-29 в четверг вечером потерпел катастрофу во время учебных полетов над Аравийским морем, сообщили военные источники Hindustan Times. Истребитель базировался на индийском авианосце «Викрамадитья».

Летчики катапультировались, позже один из них был обнаружен и доставлен в госпиталь, поиски второго продолжаются. Причины катастрофы устанавливаются, передает ТАСС.

Напомним, 8 мая истребитель МиГ-29 ВВС Индии разбился в штате Пенджаб. Кроме того, в ноябре 2019 года во время полета в штате Гоа у индийского МиГ-29К загорелся двигатель.



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