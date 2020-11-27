Обманувшая о наличии звания заслуженной артистки РФ Дрожжина не работает в Университете МВД

27.11.2020, 6:44, Разное

В Университете МВД РФ заявили, что Наталья Дрожжина никаких постов у них не занимает, хотя ранее она утверждала, будто является его проректором. Также неподтвержденным оказалось ее звание заслуженной артистки, которое она присвоила сама себе.

Это выяснилось в программе «Пусть говорят», где выступил представитель Университета МВД России. Оказалось, что Дрожжину позвали в учебное заведение на один из творческих вечеров. После этого она стала часто посещать университет, но в нем актриса никогда сотрудницей не числилась. Кроме того, многие не понимали, зачем ее туда зовут.

Также никто не смог найти указ о награждении Дрожжиной званием заслуженной артистки РФ, которое подписывается российским президентом. Хотя ранее актриса утверждала, будто имеет его. Стоит напомнить, что Наталья Дрожжина и Михаил Цивин обвиняются в попытке обмана семьи скончавшегося актера Алексея Баталова. Его вдова Гитана Баталова поверила им, когда те сказали ей, что являются друзьями Никиты Михалкова и готовы оказать ей помощь. Но вместо этого присвоили себе недвижимость и деньги актера.