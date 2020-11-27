 

Жорин указал на скорую свадьбу Петросяна и Брухуновой

27.11.2020, 6:44, Разное

Звездный адвокат Сергей Жорин намекнул поклонникам Петросяна, что тот готовится сыграть свадьбу. Хотя юморист и его бывшая помощница Татьяна Брухунова перестали скрывать, что они находятся в отношениях, с женитьбой они пока не спешат.
На своей странице в Instagram-аккаунте Сергей Жорин опубликовал фотоснимок с Евгением Петросяном, предложив внимательным подписчикам заметить «деликатную деталь». Ею, вероятно, оказалось обручальное кольцо, хотя официально 75-летний юморист в браке не состоит.

Драгоценность на пальце не только привлекла внимание пользователей Сети, но и заставила их подумать о том, что Евгений Петросян готовится к свадьбе с Татьяной Брухуновой. Пара продолжительное время скрывала отношения, но после рождения ребенка перестала это делать.



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