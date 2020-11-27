Названы наиболее волнующие российских школьников темы

27.11.2020, 6:04, Новости дня

Участники всероссийского проекта «РДШ – Территория самоуправления» в своих проектах затронули темы экологии, зависимости от гаджетов, сохранения исторической памяти и многие другие. Победителями стали 30 команд в номинациях «Стартуем смело» и «Время наших действий».

Российское движение школьников (РДШ) объявило победителей проекта, в котором приняли участие более 20 тыс. школьников из 85 регионов страны.

«Проекты были на абсолютно разные темы: экология, правила пожарной безопасности и ПДД, добровольчество, краеведение, сохранение исторической памяти, профессиональная ориентация, межличностное общение, кинематограф. Объясняет такое разнообразие и, вместе с этим, объединяет все идеи одно – каждая команда создала тот проект, который отвечает именно ее потребностям и решает проблемы ее окружения. Ведь цель проекта «РДШ – Территория самоуправления» – помощь и создание условий для реализации детских инициатив, помогающих школьникам реализовывать свой потенциал», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Владислав Даванков.

Абсолютным лидером по количеству команд-победительниц стала Ростовская область. Сразу четыре проекта школьников – по два в каждой номинации – вошли в число лучших. Еще по две позиции в тридцатке сильнейших школьных проектов заняли команды из Ямало-Ненецкого автономного округа, Забайкальского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Республики Коми, Волгоградской области и Севастополя.

На конкурс школьники со всей страны прислали около 1500 проектов. 99 команд, ставших лучшими по итогам регионального и федерального этапов, представили свои проекты на финальной защите, которая прошла в онлайн-формате.

Защита проходила в двух номинациях: «Стартуем смело», в которой школьники защищали пока еще не реализованные проекты, и «Время наших действий» – в ней на суд экспертов уже опытные «проектники» представили воплощенные в жизнь идеи.

По мнению исполнительного директора РДШ Ирины Плещевой, «детей нужно с ранних лет привлекать к участию в общественной жизни и решению важных государственных задач». «Логика, что, когда ребенок подрастет, тогда и будет решать важные вопросы, не работает. Если в подростковом возрасте не будет сформирована активная гражданская позиция, понимание, что каждый может менять хотя бы свою, локальную, окружающую среду, то с получением паспорта или выпуском из школы ситуация не изменится. Проект «РДШ – Территория самоуправления» и примеры его участников доказывают, что дети видят основные тенденции и проблемы общества и готовы их решать», – отметила Плещева.

Всего победителями в номинации «Стартуем смело» стали 15 команд из 13 регионов, среди которых Республика Коми, Пермский край, Омская область, Хабаровский край, Амурская область, Санкт-Петербург, Волгоградская область, ХМАО-ЮГРА, Новосибирская область, Севастополь, Ростовская область, Владимирская область, Республика Башкортостан.

Победителями в номинации «Время наших действий» стали 15 команд из 12 регионов, среди которых Ямало-Ненецкий автономный округ, Иркутская, Ростовская, Волгоградская, Вологодская, Тамбовская, Кемеровская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Хакассия, Севастополь, Забайкальский край.

В номинации «Время наших действий» уже опытные «проектники» рассказывали об идеях, которые воплотили в жизнь, и результатах, которых удалось достичь. Так, команда О`ДОН-37 из Севастополя создала гостиницу для насекомых.

Вошедшая в 15 лучших в этой же номинации команда из Смоленска воплотила в жизнь свой проект «Игры на Запольной». Дети создали в школе одноименный интеллектуальный игровой клуб и разработали его программу: подвижные, интеллектуальные, настольные игры, игры-головоломки, квесты и многое другое.

Победители конкурса получили поддержку для реализации собственных проектов, а также призы для дальнейшей проектной работы, среди которых ноутбуки, принтеры, проекторы. Эта работа будет продолжена. 51 проект в 38 регионах РФ школьники уже воплотили в жизнь. В ближайшее время станут реальностью еще 48 проектов.