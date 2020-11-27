Помпео ответил на вопрос о передаче полномочий новой администрации

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27.11.2020, 6:04, Новости дня

Госдепартамент Соединенных Штатов выполнит распоряжения действующего американского президента Дональда Трампа о передаче полномочий новой администрации, сообщил руководитель внешнеполитического ведомства США Майкл Помпео.

Помпео заверил, что Госдепартамент «в полной мере выполнит» все, что «поручил президент [Соединенных Штатов Дональд Трамп] в соответствии с решением» Управления по общим вопросам администрации США, передает ТАСС.

«Это предписано законом, и мы всегда выполняем такие обязательства», – добавил госсекретарь в интервью телеканалу Fox News.

«У нас единовременно будет один госсекретарь и один президент», – подчеркнул Помпео.

Ранее Трамп сообщил о готовности покинуть Белый дом, если выборщики проголосуют за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Между тем в четверг Байден заявил, что работа по передаче власти новой американской администрации уже началась.

В среду глава Белого дома выразил уверенность, что Демократическая партия проиграла на американских выборах вопреки всем предпринятым в ходе голосования махинациям. Днем ранее Трамп пообещал подать крупный иск о фальсификациях в ходе выборов.

Во вторник Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем президентских выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент США Дональд Трамп подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти, однако подчеркнул, что начало процедуры передачи власти не означает окончательного итога выборов.

В минувшее воскресенье предвыборный штаб Трампа решил подать иск в Верховный суд о нарушениях в ходе президентских выборов. Ранее глава Белого дома заявлял, что следователи обнаружили сотни тысяч фальшивых голосов. Он также говорил о серьезном нарушении Конституции США во время выборов. Генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации в ходе голосования. Адвокат президента США Рудольф Джулиани выражал уверенность, что нарушения на американских выборах являлись частью централизованного плана.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему прощаться с Трампом пока еще рано.



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