 

Эксперт: Лукашенко нужно сделать так, чтобы из Белоруссии не получилась вторая Украина

27.11.2020, 5:52, Разное

Белорусский протест заметно ослаб, но все еще жив. Люди понимают, что сделали очень большую ставку на свободу, поэтому у них нет вариантов опускать руки и сдаваться режиму Александра Лукашенко.

При этом сам Батька допускает ряд очень серьезных стратегических ошибок, которые могут выйти ему боком. Как показала практика, белорусский президент использует единственную проверенную тактику в борьбе с политическими оппонентами – силовую.

Писатель-фантаст Александр Гриценко заявил в интервью изданию “Украина.ру”, что Батька забоится не о тех вещах, которые могли бы спасти его весьма бедственное положение. Литератор убежден, что последний диктатор Европы мог бы выйти победителем в данной ситуации, если бы в белорусском обществе был раскол, но протест на сегодняшний день очень сплоченный.

Гриценко подчеркнул, что Лукашенко следовало бы стремиться делать все возможное, чтобы Белоруссия не пошла по украинскому пути. При наиболее печальном исходе страна может быть ввергнута в глубокий политический кризис с войной и тотальной зависимостью от Запада.



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