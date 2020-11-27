 

Зеленскому предложили уйти в отставку в новогоднюю ночь: Сделайте украинцам подарок

27.11.2020, 5:52, Разное

Политолог призвал главу государства вспомнить последнее новогоднее обращение Бориса Ельцина. 31 декабря 1999 года президент России объявил об уходе с должности.

Отставка Зеленского станет радостным событием для большинства украинцев, уверен эксперт. “Лучший подарок, который вы можете сделать, приветствуя людей с Новым годом, закончить словами: “Желаю всем здоровья, я устал, и я ухожу”, – обратился Погребинский к президенту.

Эксперт считает, что управлять государством Зеленский не способен. Погребинский предупредил, что к весне страна не сможет исполнять кредитные обязательства. Новый займ от Международного валютного фонда Украину не спасет, уверен политолог.

Сам Зеленский возможную отставку связывает с ситуацией в Донбассе. В недавнем интервью телеканалу BBC президент пообещал, что покинет должность, если не добьется мира в регионе.

Несмотря на разговоры об отставке Зеленского, президент по-прежнему лидирует в рейтинге украинских политиков. Согласно опросу Киевского международного института социологии (КМИС), в октябре главу государства поддерживали 25,3% респондентов. В апреле его рейтинг был выше на 3%.

Действующий президент опережает оппонентов с большим отрывом. Вслед за ним идет его предшественник Петр Порошенко. Проголосовать за бывшего главу государства готовы 13,2% опрошенных.



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