Депутат: Пользователей соцсетей не будут штрафовать за упоминание иноагентов без маркировки

27.11.2020, 5:10, Новости дня

Рядовых пользователей соцсетей не будут штрафовать за упоминание организаций-иноагентов на своих личных страницах без соответствующей маркировки, сообщил соавтор законопроекта, депутат Госдумы Андрей Альшевских. Он уточнил, что штрафы будут распространяться только на самих иноагентов и зарегистрированные СМИ.

«В некоторых СМИ была распространена информация о возможности привлечения к административной ответственности пользователей соцсетей за упоминание организаций-иноагентов на своих личных страницах. Призываю журналистов рассматривать внесенные законопроекты в комплексе. Ни о какой ответственности пользователей соцсетей за упоминания немаркированной информации речь в законопроекте не идет», – приводит слова депутата Znak.com.

Альшевских добавил, что работа над законопроектами продолжается.

Напомним, 23 ноября группа депутатов Госдумы и членов Совета Федерации внесла в нижнюю палату законопроект об административных штрафах за нарушения законодательства об иностранных агентах, в том числе о физических лицах-иноагентах. Согласно предложенным поправкам в Кодекс об административных правонарушениях, распространение информации о физическом лице-иноагенте, а также производимых им материалов без соответствующей маркировки влечет за собой штраф для физических лиц от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц – от 40 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях допускается конфискация предмета административного правонарушения.

Штрафы для физических лиц-иноагентов за нарушение правил предоставления информации о себе тоже могут составить до 50 тыс. рублей. Если общественное объединение – иноагент распространяет материалы без маркировки, то штраф может составить до 300 тыс. рублей.

Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев, законопроект «устраняет пробел в законодательстве, предусматривая штрафные санкции для тех иноагентов, кто утаивает факт получения средств из-за рубежа, не предоставляет отчетность о том, как и на какие цели расходуются эти деньги, не маркирует свою продукцию упоминанием о ее принадлежности иностранному агенту».