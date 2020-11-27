Вице-премьер Абрамченко: Угрозы жизни и здоровью людей в Усолье-Сибирском сейчас нет

27.11.2020, 5:10, Новости дня

Работы по ликвидации экологического ущерба в Усолье-Сибирском идут с опережением графика, угрозы жизни и здоровью людей нет, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в городе.

«Все запланированные на 2020 год работы будут выполнены, мы идем с опережением графика. (…) Хочу отметить слаженную работу всех федеральных органов, региона и муниципалитета, задействованных в реализации неотложных мер. В первую очередь благодарность силам Минобороны России, МЧС России, Росгвардии и Росатома, которые осуществляли постоянную защиту при проведении работ, и обеспечили безопасность как сотрудников, непосредственно занятых на работах, так и населения города Усолье-Сибирское», – сообщила вице-премьер.

Абрамченко отметила, что исполнителем всех работ на промплощадке выступает унитарное предприятие Росатома – Федеральный экологический оператор. А для выполнения неотложных мер были привлечены силы Минобороны и МЧС. Периметр площадки взят под охрану силами Росгвардии в круглосуточном режиме.

Вице-премьер подчеркнула, что угрозы жизни и здоровью людей на сегодняшний день нет. «Под контроль взят вопрос качества подаваемой населению питьевой воды. По данным Роспотребнадзора превышений гигиенических нормативов химических веществ не зафиксировано», – добавила Абрамченко.

На объекте уже завершены два наиболее важных мероприятия. Полностью перезатарено 17 ж/д цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. «Ключевой задачей 2020 года было разобраться с наиболее опасными объектами. Это аварийные ж/д цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары», – отметила Абрамченко.

По словам вице-премьера, средства на проведение работ как в 2020 году, так и на 2021 год выделены в полном объеме. Часть средств выделена из резервного фонда, а часть работ финансируется в рамках бюджета национального проекта «Экология».

Абрамченко также уточнила в ходе заседания, что в рамках реализации мероприятий по передаче в собственность Иркутской области объектов недвижимого имущества, расположенных на территории промышленной площадки, в собственность региона из собственности Российской Федерации передано 11 земельных участков и 40 объектов капитального строительства.

«В муниципальную собственность в соответствии с требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) и судебными решениями передано 214 объектов капитального строительства и 13 земельных участков, ранее находившихся в собственности Усольехимпром», – отметила она.

Вместе с тем вице-премьер рассказала президенту о реализации поручения о подготовке предложений по изменению действующего законодательства. По словам Абрамченко, профильные ведомства завершают разработку законопроекта, который закроет лазейку собственникам промышленных предприятий, «позволяющую бросать такие предприятия без ликвидации вреда и вывода из эксплуатации».

В соответствии с проектом закона, предусматривается возможность исключения опасных производственных объектов из государственного реестра только при наличии заключения Росприроднадзора об отсутствии накопленного в результате деятельности данных объектов вреда окружающей среде. Также запрещается раздел предприятий, учтенных в Едином государственном реестре недвижимости единым недвижимым комплексом, на отдельные здания или сооружения до ликвидации накопленного вреда окружающей среде, возникшего в результате деятельности этого предприятия, в том числе при банкротстве. На собственника возлагается ответственность по ликвидации накопленного вреда окружающей среде вне зависимости от того, является ли он лицом, причинившим вред, или нет.

Путин прибыл в Саров в четверг. Там глава государства в режиме видеоконференции заслушал доклад главы Росатома Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. В городе с населением 76 тыс. человек с октября 2018 года действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ с предприятия «Усольехимпром», которое закрылось в 2005 году.

Первоочередной задачей в Усолье-Сибирском было обеспечение безопасности местных жителей и ликвидаторов. В настоящее время угрозы их жизни и здоровью нет. Обезвреживаются наиболее опасные объекты: аварийные цистерны с опасными химическими веществами, цех ртутного электролиза, скважины рассолопромысла и нефтяная линза на берегу Ангары. Полностью перезатарено 17 цистерн и демонтирован цех ртутного электролиза. По данным Роспотребнадзора, превышений гигиенических нормативов химических веществ в питьевой воде не зафиксировано.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин давал поручения по ликвидации загрязнения и держит их выполнение под своим контролем.