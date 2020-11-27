Посол Франции вызван в МИД Азербайджана

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27.11.2020, 4:16, Новости дня

Посол Франции в Баку Захари Гросс был вызван в МИД Азербайджана из-за резолюции французского Сената с призывом признать независимость Нагорного Карабаха, сообщила официальный представитель азербайджанского МИД Лейла Абдуллаева.

«С ним (послом – прим. ВЗГЛЯД) была проведена встреча, была представлена нота протеста», – цитирует РИА «Новости» Абдуллаеву.

Накануне Гросс призывал вновь обратить внимание на выступление министра правительства Франции Жан-Батиста Лемуана. «Чтобы было ясно. Еще раз. Сегодня вечером в Сенате Франции один министр французского правительства сообщил следующее: «Политика французского правительства – не признавать в одностороннем порядке «Нагорно-Карабахскую Республику». Данный шаг не будет иметь ни пользы, ни эффективности. Решение конфликта в Нагорном Карабахе будет происходить не благодаря одностороннему жесту Франции, а благодаря диалогу между сторонами», – написал французский посол на своей странице в Twitter.

В среду Сенат Франции принял резолюцию, в которой призвал правительство признать Нагорный Карабах. При этом МИД страны заявил, что одностороннее признание Парижем независимости Карабаха не пойдет на пользу ни Армении, ни населению региона, ни самой Франции.

В то же время МИД непризнанной Нагорно-Карабахской Республики приветствовал принятую Сенатом Франции резолюцию о необходимости признания Карабаха, а Азербайджан назвал резолюцию Сената Франции «обычным листком бумаги». В четверг парламент Азербайджана предложил правительству республики попросить Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе отозвать Францию из числа сопредседателей Минской группы ОБСЕ.



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