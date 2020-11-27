 

Киев запросил российскую дорожную карту по Донбассу

27.11.2020, 4:16, Новости дня

Глава украинской делегации в Контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины Леонид Кравчук утверждает, что на заседании в среду попросил полпреда РФ Бориса Грызлова предложить свой вариант дорожной карты по разрешению ситуации в Донбассе.

Отвечая на вопрос о неготовности Киева обсуждать предложения других сторон по урегулированию конфликта на востоке Украины, Кравчук сообщил в интервью телеканалу «Россия-24»: «Нет, такого не было», передает ТАСС.

По словам главы украинской делегации в Контактной группе, он «попросил господина Грызлова, чтобы он как полномочный представитель РФ представил свое видение или свою дорожную карту по урегулированию ситуации на Донбассе».

Кравчук также прокомментировал информацию о том, что он не будет рассматривать предложения от представителей Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). «Такого не было. Я не сказал, что я не буду рассматривать. Я сказал другое. <…> Представители Донбасса <…> не входят в состав трехсторонней Контактной группы», – отметил глава украинской делегации.

В среду полпред РФ в Контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов заявлял, что Киев делает все для обострения конфликта с Донбассом. Ранее он говорил, что предложенный Киевом план действий по урегулированию конфликта в Донбассе противоречит Минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.

В понедельник представитель Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что новый план действий Украины по Донбассу направлен не на мирное решение конфликта, а на постепенный силовой захват территорий.



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