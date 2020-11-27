В ВКС назвали срок создания мобильной ЗРС С-500

27.11.2020, 4:16, Новости дня

Работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», – сказал Юдин в интервью изданию «Красная звезда».

Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС успешно испытали новую противоракету. Ранее в Минобороны также назвали планируемый срок поставки первых ЗРС С-500 в войска.

Напомним, в августе вице-премьер Юрий Борисов объявил о начале госиспытаний новейшей ЗРС С-500. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин отмечал, что основная задача С-500 – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета.