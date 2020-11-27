 

В ВКС назвали срок создания мобильной ЗРС С-500

27.11.2020, 4:16, Новости дня

Работы по созданию мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 будут завершены в 2021 году, сообщил заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Стоит отметить, что на 2021 год спланировано завершение создания мобильной системы противовоздушной и противоракетной обороны С-500», – сказал Юдин в интервью изданию «Красная звезда».

Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС успешно испытали новую противоракету. Ранее в Минобороны также назвали планируемый срок поставки первых ЗРС С-500 в войска.

Напомним, в августе вице-премьер Юрий Борисов объявил о начале госиспытаний новейшей ЗРС С-500. Главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин отмечал, что основная задача С-500 – уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории полета.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.09 / Тихановская отказалась объяснять отъезд из Белоруссии в Литву

13.08 / ОМОН перекрыл движение по тротуарам Минска, где собралась оппозиция

11.08 / Сын Грудинина создал движение для «борьбы с произволом» своего отца

07.09 / МиГ-29 сопроводил британский самолет над Баренцевым морем

25.10 / Мэром Мариуполя снова избрали Бойченко – экзит-полл “Рейтинга”

01.08 / VOAэкспресс 1 августа 2020

02.07 / В Ботсване у водопоев стали загадочно умирать сотни слонов

16.07 / Фигуранту “пленок Ермака” суд избрал меру пресечения в деле о мошенничестве

24.07 / Компания BMW представила лимитированную серию внедорожника X7

05.07 / Китай отреагировал на обвинения студентов КНР в шпионаже в Бельгии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска