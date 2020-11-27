Мнение: Почему Франция обвиняет Россию и Турцию в своих проблемах в Африке

27.11.2020, 4:08, Разное

О том, почему Франция обвиняет Россию и Турции в своих проблемах в Африке.

Франция приняла самое непосредственное участие в раскручивании маховика «Арабской весны», поддерживая реализацию «цветных сценариев» в Египте, Тунисе, Сирии и Ливии. В случае с последней, Париж выступил главным инициатором иностранной интервенции с целью свержения Муаммара Каддафи, который был убит при участии спецназа республики в районе Сирта. Как было установлено уже после уничтожения Джамахирии, действиями французской стороны руководили сугубо узкокорыстные мотивы Николя Саркози, который пытался скрыть получение денег от Каддафи на свои избирательные кампании. Судебные процессы по этой грязной истории продолжаются до сих пор.

По итогам «Арабской весны» в регионе начался взрывной рост радикального политического исламизма, в особенности в тех странах, где произошла смена власти через улицу. Такие движения как «Братья-мусульмане»1 и террористические группировки вроде ИГ1 и «Аль-Каиды»1, получили хорошую почву для роста, пользуясь наступившим хаосом. Барьеры на пути исламского радикализма, созданные свергнутыми ближневосточными и североафриканскими автократами, и фактически сдерживающие его рост, были ликвидированы.

Вместо установления свободы и демократии, провозглашаемых одной из главных целей «Арабской весны», регион погрузился в хаос, продукты которого стали проникать в Европу. Барьеры на пути беженцев из разрушенных стран были уничтожены вместе с демонтированными «недемократическими режимами».

Вместе с беженцами в Европу попадало все больше радикальных исламистов, в том числе и во Францию, которые не только вели пропаганду своих идей, но и совершали террористические атаки против европейцев.

В самой Пятой республике, за счет роста числа беженцев, усиливалась этно-религиозная фрагментация общества с вычленением из него этнических анклавов, отказывающихся интегрироваться в единое французское социокультурное пространство и выбирающих путь жизни в своеобразных гетто, культивирующих культурные и религиозные нормы других стран.

Террористические атаки не ограничивались территорией разрушенных «Арабской весной» стран, постепенно наращивая обороты как в самой Франции, так и в государствах, входящих в зону неоколониального влияния Парижа. К концу 2010-х годов исламский терроризм стал нормой для республики и стран, находящихся в сфере ее влияния.

Это, в свою очередь, порождало потоки мигрантов уже с территорий, формально незатронутых «Арабской весной». В том числе и во Францию. Процесс стал самоподдерживающимся.

В итоге события, которые Париж инициировал и приближал, привели к системным последствиям для самой республики. Страна погрязла в борьбе с внутренним политическим исламом и терроризмом, а также попытках абсорбации антропотока из Северной Африки и Ближнего Востока. Также она столкнулась с системными последствиями для французской сферы влияния в Африке.

Рассмотрим 3 наиболее ярких примера «успехов» французской политики в Африке.

Ливия до 2011 года не входила в сферу влияния Франции, но ее активное участие в свержении Каддафи усилило вовлеченность страны в ливийские дела. Париж не только обеспечивал военную поддержку для ПНС Ливии, но интенсивно продвигал интересы своих нефтяных компаний, и прежде всего Total, в активной конкуренции с итальянской компанией ENI. Фактически, к исходу 2013 года, Пятая республика могла считать часть Ливии, входящей в сферу своего влияния.

С усилением позиций ЛНА, Франция в обмен на поддержку со стороны Восточного правительства, заключила ряд контрактов в нефтяной отрасли, которые должны были гарантировать ей привилегированные права после военной победы Халифы Хафтара. Но уже с 2016-2017 годов, республике пришлось принимать новую реальность, в рамках которой ЛНА вела параллельные переговоры с Россией, ОАЭ и Саудовской Аравией, а также заключала с ними различные сделки. Самостоятельно управлять ливийским хаосом Париж оказался неспособен.

В 2019 году в Ливию активно вторглась Турция, которая обеспечила военную поддержку ПНС, купировала угрозу захвата Триполи ЛНА и провела интенсивную работу по его делегитимизации. Тем самым Анкара поставила под угрозу нефтяные контракты, которые Франция заключала с Хафтаром. С подачи Турции, ПНС Ливии (легальность которого Париж признает) активно использовало критику французского колониализма в официальных дипломатических и пропагандистских заявлениях.

Достигнутое шаткое перемирие летом 2020-го года прошло фактически без участия Франции. В значительной степени судьба ливийской войны решалась в прямых переговорах между Россией и Турцией и уравновешиванием сил на фронте, в чем роль республики также была весьма невелика. В итоге, к исходу 2020 года, позиции Парижа в Ливии оказались в подвешенном состоянии, в то время, как Анкара и Москва имеют реальные рычаги влияния на военно-политическую ситуацию и могут договариваться между собой, игнорируя Францию. Точно также, как она пренебрегла интересами РФ, продвигая интервенцию в Ливию в 2011 году.

С 2013 года Франция проводила операцию «Сервал» в Мали, которая была направлена против местных сепаратистских и террористических группировок, а также на поддержку местного правительства лояльного Парижу. С 2014 года эти действия совмещены с операцией «Бархан», осуществляемой на территории сразу нескольких стран Северо-Западной Африки. Отчасти они устраняют последствия действий Парижа в Ливии, откуда в регион хлынул поток оружия со складов ливийской армии и боевиков, вступавших в ряды ИГ или «Аль-Каиды в Магрибе». Несмотря на длительность операции, полностью побороть террористические группировки в Мали не удалось, даже несмотря на периодические просьбы к AFRICACOM по оказанию содействия. Более того, некачественное управление приводило к периодическим политическим кризисам, в 2020 году завершившиеся полноценным военным переворотом.

Франция почти сразу обвинила Россию и Турцию в причастности к подготовке переворота и разжигании антифранцузских настроений, указывая на публикации турецкой прессы, митинги с российскими флагами в Бамако и факты биографии некоторых путчистов, которые обучались в российских военных ВУЗах (при этом игнорируя тот факт, что некоторые организаторы переворота проходили обучение на территории США). Тем не менее, ей пришлось смириться с тем, что власть в Мали поменялась без ведома Франции, а среди первых дипломатов, с которыми встретилось новое правительство военных, были представители посольства РФ.

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