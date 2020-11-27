Слева — «корона», справа — оборона

27.11.2020, 3:54, Разное

На вторую волну ковида страны отвечают техническим прогрессом в медицине: обзор мировых методов борьбы с эпидемией.

Очередной виток пандемии проверяет на прочность системы здравоохранения всех государств мира. Ко второй волне страны оказались подготовлены лучше: несмотря на то что показатели по заболеваемости бьют рекорды первой волны, системы здравоохранения более или менее справляются и даже имеют некоторые резервные мощности. Кроме того, на подходе сразу несколько вакцин, эффективность которых по первым сообщениям представляется довольно высокой. Однако пандемия далека от завершения: эксперты ВОЗ уже говорят о третьей волне, а также о том, что даже с массовой вакцинацией эпидемия не прекратится в один момент.

Россия

Говоря об управлении эпидемиологической ситуацией в России, следует четко разделять Москву и регионы. Москва оказалась довольно хорошо подготовлена: достойно прошла первую волну и сейчас справляется с активным ростом случаев заболевания. Показатели заболеваемости пока растут, но госпитали имеют необходимые мощности и ресурсы. При этом в городе открыта большая часть организаций, что дает возможность поддерживать экономику региона. Факторы эффективности для Москвы — это наличие крупных технологичных госпиталей, уже подготовленные кадры, оборудование, а главное — процессы лечения. Налажен обмен опытом с другими странами, в том числе на площадке Международного медицинского кластера. Кроме того, стоит отметить IT-решения и сервисы: работает система QR-кодов, позволяющая контролировать распространение заболевания. Недавно появилось приложение «Госуслуги. COVID-трекер» для отслеживания контактов с зараженными.

Кроме того, в Москве еще в первую волну была налажена система приема/лечения на дому: на дому делаются тесты, назначения, а в случае заболевания контролируется нахождение больного дома (приложение «Социальный мониторинг»). Многим эта мера представляется чересчур жесткой, но нужно не забывать, что ситуация с распространением инфекции серьезно угрожает всему обществу, а наше население в общей массе не склонно соблюдать карантин.

Из регионов же доносятся подчас панические настроения. Во многих городах госпитали переполнены, мест для больных не просто не хватает — их нет. Ежедневно выявляется порядка 25 тыс. новых случаев заболевания, 6–7 тыс. из которых — в Москве. Ситуация в регионах осложняется еще и тем, что некоторые работодатели в регионах буквально вынуждают ходить больных людей на работу, тем самым способствуя распространению заболевания.

Однако показатели смертности от коронавируса и по Москве, и в целом по РФ хотя и выглядят тревожно, остаются на одном из самых низких уровней в мире.

Несмотря на пиковые нагрузки, врачи делают все возможное, некоторые коллективы фактически ежедневно совершают подвиг. Стоит отметить и наличие в столице и в регионах ряда крупных многофункциональных медицинских центров, которые быстро получилось переформатировать под прием коронавирусных больных. Важный положительный момент — налаженное массовое тестирование: каждый день в РФ делаются десятки тысяч тестов, в том числе российского производства.

Волонтеры в ситуационном центре в Москве. Фото: РИА Новости

При этом в Москве, в коронавирусных госпиталях, по словам мэра города Сергея Собянина, есть запас прочности порядка 50%. А объем помощи, которая должна быть оказана экстренно или срочно, даже больше, чем в предыдущие годы. Это говорит о том, что в столице налажена маршрутизация и разделение коронавирусного потока от пациентов, которым нужна медицинская помощь по другим направлениям.

Мир

Ситуация в других странах сопоставима с российской. Активная, практически драматическая динамика по числу новых выявленных случаев коронавируса, введение ограничительных меры. Степень жесткости зависит от ситуации в конкретной стране, а также общей политики властей.

Израиль, одним из первых столкнувшийся со второй волной эпидемии, также первым объявил практически тотальный локдаун еще в сентябре. Европейские страны ввели значительные ограничения в работу многих сфер: рестораны, развлекательные и фитнес-центры, кинотеатры либо не работают, либо имеют ограниченный график работы (к примеру, в Сербии — до 18:00, на Кипре — до 23:00). Причем при посещении этих заведений человек оставляет все свои данные на случай выявления зараженных, проводивших время в этом месте. В Германии (порядка 10–15 тыс. новых кейсов ежедневно), Франции (аналогичный порядок цифр), Великобритании (около 20 тыс. ежедневно) развлекательные заведения полностью закрыты. В ряде стран даже ввели комендантский час.

Израильский полицейский останавливает автомобили в период общегосударственного карантина, сентябрь 2020 года. Фото: ЕРА

В Италии уже объявили о том, что горнолыжные курорты страны не будут работать в рождественские каникулы. А вот Швеция продолжает политику формирования «коллективного иммунитета», власти по-прежнему не вводят существенных ограничений.

Правда, недавно главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл рассказал, что число поступающих в госпитали растет в Швеции быстрее всех в Европе, а в Стокгольме каждый пятый тест на ковид — положительный.

Драматически разворачивается ситуация в США: отделения реанимации переполнены, в день по стране выявляется 100–200 тыс. новых случаев заболевания. В Массачусетсе открывают полевые госпитали. В Мичигане и Вашингтоне введен локдаун — учащихся отправили на дистанционное обучение, рестораны и фитнес-центры закрыли. В других штатах приняты ограничения разного уровня: ношение масок, работа ресторанов и фитнес-центров до 22:00 (Нью-Йорк, Нью Джерси), запрет на массовые мероприятия.

Табличка с официальным числом умерших от COVID-19 в США, октябрь 2020 года. Фото: ЕРА

В Корее время от времени также происходят вспышки заболевания, однако они несопоставимы с ситуацией в ЕС и в США — всего порядка 300 новых случаев в день. Минздрав Кореи отметил, что в стране началась третья волна, и также объявил об ограничительных мерах, однако пока лишь в части соблюдения социальной дисциплины: дистанцирования, штрафов при неправильном ношении масок ($90), скоплении народа.

Готовность к новой атаке вируса

Вводимые в эту волну антикоронавирусные меры в большинстве стран похожи. Власти стараются соблюсти баланс, поддерживая и систему здравоохранения, и экономику. В этот раз с карантином не торопятся, оставляют бизнесу возможность работать. Однако и заболеваемость растет гораздо более динамично.

Многие страны разработали и ввели градацию по уровню опасности в регионе/стране, в зависимости от которого устанавливается жесткость мер. Такие системы действуют в Великобритании, Корее, США. Разрабатываются различные сервисы и трекеры для контроля распространения заболевания. РФ остается одной из стран, нацеленных на поддержку экономики с учетом имеющихся возможностей системы здравоохранения. Плюс к этому в Москве активно внедряются все передовые ИТ-решения, апробированные в других странах.

Несмотря на то что мир в целом подготовился ко второй волне, в странах наблюдается некоторая разрозненность мер.

К примеру, в Израиле даже при тотальном локдауне был объявлен запрет на выход из дома, при этом если человек хочет позаниматься спортом, то это разрешено. В Великобритании также рекомендуется изолироваться, но при необходимости можно ходить на работу. В Нью-Йорке введено ограничение на домашние вечеринки более 10 человек, но, конечно, этот момент сложно контролировать. В Великобритании запрещено встречаться с людьми из более чем двух домохозяйств… Есть спорные меры и в России. К примеру, ни в одной другой стране мира ко второй волне не удержался перчаточный режим — по оценкам экспертов, он неэффективен. В РФ же перчаточный режим обязателен (хотя нужно признать, что эта мера практически не соблюдается).

Водители тестируются на коронавирус в Вашингтоне, Округ Колумбия, США. Фото: ЕРА

Сходная для всех стран проблема — сильно затруднен трек лечения хронических и онкологических заболеваний. Выпускаются и актуализируются рекомендации по лечению коронавируса. При этом до сих пор нет рекомендаций по формированию расписания плановых операций в зависимости от перегрузки больницы. Можно предположить существенный негативный отложенный эффект в аспекте хронических заболеваний.

Из актуальных именно для РФ проблем, которые можно было проработать, понимая опасность заболевания, — перегрузка врачей как в стационарах, так и тех, кто работает на выездах. До сих пор не мобилизованы (конечно, строго по желанию) студенты медицинских вузов и военные врачи.

Отмечаются проблемы с лекарственным обеспечением со ссылкой на дефицит в аптеках. При этом до сих пор нет препаратов, на 100% доказавших эффективность против коронавируса. Кроме этого, население, скорее всего, недостаточно информировано о том, как вести себя, заботиться о своем здоровье в условиях пандемии.

Вакцина

Прошла третья фаза клинических исследований сразу нескольких перспективных вакцин: от британской компании «Астразенека», американских Pfizer и Moderna. Надежды возлагаются и на российские «Спутник V» от Центра эпидемиологии им. Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор». Pfizer и Moderna разработали новейшие препараты, фактически новую генную вакцинотерапию. «Вектор» производит более традиционную вакцину, основанную на искусственно полученных частицах коронавируса (неспособных вызвать заражение). Возможно, вакцину «Вектора» будет проще производить и распределять в больших объемах. Есть надежда на то, что массовая вакцинация населения начнется в начале следующего года.

Медик держит ампулу с российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Фото: РИА Новости

Однако, по оценкам экспертов, вакцина может не стать панацеей от пандемии. Тедрос Аданом Гебрейесус, глава ВОЗ, заявил, что одной вакцины для борьбы с пандемией недостаточно. Она может стать только дополнением к существующим мерам: тестирование, изоляция, информирование населения и т.д. То есть даже с вакциной пандемия будет идти на спад очень медленно.

Уроки пандемии

Пандемия еще долго будет давать нам пищу для анализа и изменения определенных процессов в сфере здравоохранения. Важно отметить то, что она точно дала мощный толчок к развитию новых медицинских технологий. Это касается и дистанционных форматов, в которых могут происходить обучение, врачебные консилиумы, проведение совещаний, развитие бизнеса и многое другое, это касается и различных сервисов, которые «заточены» под управление распространением заболевания (QR-коды, COVID-трекеры) и под прогнозирование его течения в различных регионах и у различных типов людей.

И конечно же, пандемия дала толчок к развитию телемедицины. Мы это видим даже на примере израильской клиники «Хадасса», которая работает в Международном медицинском кластере. Количество онлайн-консультаций с израильскими врачами — и «врач — врач», и «врач — пациент» — выросло в несколько раз. В Корее телемедицина, которая до пандемии была запрещена, в условиях коронавируса стала активно использоваться, чтобы разгрузить систему здравоохранения.

А еще — чувствуется, что весь мир ждет появления сертификатов (паспортов) здоровья для привитых и тех, кто имеет антитела к коронавирусу, чтобы частично открыть границы и наконец «перезапустить» мир.

Ярослав Ашихмин

Фаина Филина

«Новая газета»

ОБ АВТОРАХ

Ярослав Ашихмин — кандидат медицинских наук, терапевт, советник генерального директора Фонда Международного Медицинского Кластера;

Фаина Филина — советник генерального директора Фонда Международного Медицинского Кластера.