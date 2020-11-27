SCMP – китайские семьи отказываются заводить второго ребёнка из-за высоких цен на жильё

27.11.2020, 3:48, Новости дня

Покупка дома для большой семьи обходится в Китае так дорого, что многие жители страны отказываются от идеи завести второго ребёнка, пишет SCMP со ссылкой на результаты недавнего опроса. Как отмечает издание, эта тенденция может подорвать усилия правительства по повышению рождаемости. По мнению аналитиков, чтобы справиться с проблемой, властям страны придётся заняться регулированием цен на жильё.



Reuters

Покупка дома большей площади для воспитания большего количества детей обходится в Китае так дорого, что родители предпочитают не заводить второго ребенка, подрывая усилия правительства по увеличению численности населения, пишет SCMP со ссылкой на результаты недавнего опроса.

В исследовании, проведённом компанией Ke.com Research, более трети респондентов заявили, что они против рождения второго ребенка, причём почти половина из них назвали своей главной обеспокоенностью тяжесть экономического бремени, которое последует за пополнением в семье.

«Покупка дома — это слишком дорого, мы не можем позволить себе купить дом побольше, чтобы завести второго ребенка», — так, по словам газеты, рассуждали около 20% опрошенных, сообщивших, что не собираются заводить второго ребенка. Как передаёт SCMP, в опросе, проведённом по заказу онлайн-портала, посвящённого недвижимости, приняли участие 1500 семей в 179 китайских городах. По мнению одного из аналитиков, проблема настолько серьёзна, что у правительства не останется иного выхода, кроме более жёстких мер сдерживания цен на недвижимость.

Как напоминает газета, в 2015 году Китай отказался от политики одного ребенка на семью, действовавшей более 35 лет, позволив каждой семье иметь двух детей, учитывая исторически низкий уровень рождаемости. Однако стремительный рост цен на жильё в стране может серьёзно помешать усилиям Пекина по повышению рождаемости и борьбе со старением населения.

После всплеска в 2016 году рождаемость в Китае продолжила падать. В прошлом году в стране было зарегистрировано 14,65 миллиона рождений, а коэффициент рождаемости упал ниже 10,5 на 1000 человек, что является самым низким показателем за последние 50 лет. Меньше всего желающих завести второго ребёнка оказалось в Пекине и Шанхае.

По данным Китайского института исследований и развития E-house, с 2016 года цены на жильё выросли более чем на 60%. Более половины опрошенных считают, что для воспитания двоих детей подошёл бы дом с тремя спальнями. В Пекине такой дом будет стоить около 6,7 миллионов юаней (1,02 миллионов США), а в Шанхае — почти 6 миллионов юаней.

Как передаёт издание, китайские власти начали заново устанавливать торговые ограничения, отменённые в начале этого года, когда покупательская способность серьёзно пострадала от эпидемии коронавируса. Шэньчжэнь, к примеру, принял новые жёсткие меры борьбы с покупкой вторых домов в «китайской Силиконовой долине». Власти Ханчжоу, где находятся штаб-квартиры известных китайских компаний, таких как Alibaba, NetEase и Nongfu Spring, в сентябре заявили, что родители сотрудников этих корпораций, переезжающие в город, должны прожить вместе с детьми не менее трёх лет, прежде чем им разрешат купить дом.

По оценкам международного рейтингового агентства S&P, правительственные меры по охлаждению китайского рынка жилья должны привести в 2021 году к падению цен на жильё на 5%, отмечает газета.